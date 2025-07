Tu pase al Lollapalooza 2025 en Chicago: lo que necesitas saber del festival musical más grande del año

Suscríbete a nuestros canales

Pronto se llevará a cabo uno de los festivales de música más grandes icónicos y renombrados del mundo, que se realiza en Chicago, Estados Unidos (EEUU), claro que hablamos del Lollapalooza.

Se llevará a cabo en el icónico Grant Park en Chicago, a orillas del Lago Michigan, con el impresionante horizonte de la ciudad como telón de fondo.

Será cuatro días de entretenimiento, la cita es desde el próximo jueves 31 de julio y se extiende hasta el domingo 3 de agosto, de 11:00 de la mañana a 10:00 de la noche cada día.

Tenga en cuenta que, el festival cuenta con una aplicación móvil oficial (presentada por Bud Light) que es esencial para consultar horarios, mapas y recibir actualizaciones durante el evento.

Puede descargarla en el siguiente enlace: https://support.lollapalooza.com/hc/en-us/articles/4404214379668-Does-Lollapalooza-have-a-mobile-app.

Una selecta e interesante apuesta musical

El festival es conocido por su diversidad musical, ofreciendo desde pop, rock, hip-hop, electrónica, hasta country y K-pop.

Los interesados deben saber que el lineup para el Lollapalooza 2025 ya ha sido anunciado, los headliner incluyen a:

Olivia Rodrigo

Tyler, the Creator

Sabrina Carpenter

Rüfüs Du Sol

Luke Combs

Twice

A$AP Rocky

Korn

Gracie Abrams

Doechii

Hay más de 170 artistas programados para tocar en los ocho escenarios del festival, entre los que se incluyen:

Djo, Bleachers, Wallows, Cage The Elephant, Clairo, T-Pain, Foster the People, Sierra Ferrell, Dominic Fike, Finneas, Martin Garrix, The Marías, Still Woozy.

Actividades para disfrutar durante el Lollapalooza

Múltiples Escenarios: con ocho escenarios, siempre hay algo para todos los gustos musicales, desde rock y pop hasta hip-hop, electrónica y country.

Chow Town: un paraíso culinario con más de 80 vendedores de comida que ofrecen una increíble diversidad de la escena gastronómica de Chicago, incluyendo opciones veganas, vegetarianas y sin gluten.

Podrás encontrar desde tacos de birria y deep dish pizza hasta postres y opciones saludables.

Kidzapalooza: un área dedicada a los niños con presentaciones y actividades familiares, donde los niños de 8 años o menos entran gratis con un adulto con boleto.

Experiencias más allá de la música: el festival ofrece diversas activaciones de marcas, estaciones de agua gratuitas, venta de mercancía oficial y de bandas, bares y lounges especializados.

Sostenibilidad y Accesibilidad: ofrecen asistencia para personas con discapacidades y promueven la conciencia ambiental.

Sobre las entradas

Las entradas para Lollapalooza 2025 cuentan con algunas categorías que pueden estar en lista de espera o solo disponibles en el mercado de reventa verificado.

Hay varias opciones de boletos:

Pases de 4 días:

General Admission (GA) - Desde $715

GA+

VIP - Desde $1.565.

Platinum - Desde $4.500

Pases de 1 día: disponibles para cada día del festival (jueves, viernes, sábado, domingo) en diferentes categorías (GA, GA+, VIP, Platinum).

Tenga en cuenta que se recomienda comprar los boletos a través del sitio web oficial de Lollapalooza o distribuidores autorizados para asegurar la validez: https://www.lollapalooza.com/tickets.

