USCIS revela cuáles migrantes en EE.UU. califican para apoyo por desastres y crisis

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que pone a disposición de ciertos migrantes un programa de asistencia especial en sus trámites de beneficio migratorio cuando enfrentan emergencias o circunstancias imprevistas.

La agencia recordó que estos apoyos buscan garantizar que personas afectadas por catástrofes o crisis no pierdan la posibilidad de continuar con sus procesos legales de inmigración, reseña El Tiempo de Colombia.

Según la definición de la propia agencia, las “circunstancias imprevistas” incluyen catástrofes naturales como huracanes, incendios forestales o fenómenos climáticos adversos.

Circunstancias que permiten solicitar ayuda

También abarcan emergencias nacionales, entre ellas crisis de salud pública o situaciones críticas en el país de origen, así como enfermedades graves y conflictos en el extranjero.

Estas eventualidades pueden interferir directamente en los trámites de solicitudes o peticiones migratorias, por lo que Uscis se declaró dispuesto a ofrecer alternativas a los afectados.

La agencia detalló que quienes necesiten esta ayuda deben comunicarse al Centro de Contacto de Uscis a través del número 800-375-5283. En el caso de personas con discapacidades, está habilitada la línea TTY 800-767-1833.

Requisitos y documentación necesaria

Para acceder a la asistencia, los solicitantes deben explicar de manera clara cómo la emergencia los obligó a requerir apoyo.

Uscis recomienda presentar documentos que respalden la situación, como denuncias policiales, reclamaciones al seguro u otros reportes oficiales.

Por ejemplo, si un migrante perdió toda la evidencia relacionada con su estatus legal o con su autorización de empleo debido a una catástrofe, debe adjuntar en la solicitud tanto la explicación detallada como los documentos que prueben la pérdida.

La agencia reiteró en su portal web que estos procedimientos están diseñados para mitigar el impacto de eventos imprevistos y garantizar que los migrantes puedan mantener la continuidad en sus trámites.

De esta manera, el Uscis busca atender casos urgentes y ofrecer respuestas rápidas a quienes se encuentren en una situación vulnerable debido a causas fuera de su control.

