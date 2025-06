Inmigrante pierde su brazo izquierdo tras ser arrollado por un tren: intentaba escapar del ICE

Suscríbete a nuestros canales

Un inmigrante mexicano perdió una de sus extremidades tras ser atropellado por un tren en La Mirada, California. El lamentable hecho ocurrió cuando el hombre intentaba escapar de los agentes migratorios de ICE

El obrero Jesús González había terminado su jornada laboral, el pasado 11 de junio, el hombre es el principal sustento económico de su familia, que reside en México. Tras ello, se topó con los policías y huyó, temeroso por su estatus de indocumentado, reseñó La República.

La víctima del accidente relató que todo comenzó cuando salía de hacer horas extra en su trabajo de construcción y regresaba a su hogar en un autobús.

El hombre, de 33 años y originario de Veracruz, dijo que recibió una alerta de que ICE estaba cerca, por lo que se bajó del carro. El inmigrante es ilegal y sintió terror ante un inminente arresto o deportación.

Sin embargo, encontró a los agentes que iban en tres patrullas, cerca de una tienda 7 Eleven, y empezó a correr cuando escuchó la sirena. Al pasar por las vías del tren, fue arrollado. El accidente causó que perdiera su brazo izquierdo.

“Desafortunadamente, perdí el brazo, y esos agentes de ICE me vieron y se fueron”, relató González en un video publicado en la cuenta de TikTok de su hermana.

A pesar de que fue auxiliado y llevado al hospital, le informaron que ya era muy tarde para recuperar su brazo y era necesario amputarlo.

El inmigrante advirtió a otros extranjeros indocumentados que tomen sus precauciones.

“Bueno, están agarrando gente, y por desgracia, no me agarraron a mí porque me vieron tirado”, indicó. “Quizás pensaron que estaba muerto. Bueno, por desgracia no. Me levanté y luché por mi vida para salir adelante porque tengo dos hijos”.

González se expresó en contra de las redadas y políticas migratorias. “Unidos, jamás seremos vencidos porque vinimos aquí con un solo objetivo: trabajar, sobresalir y alcanzar nuestros sueños. No somos criminales”, manifestó.

La esposa y los dos hijos del inmigrante mexicano, que residen en su país, se encuentran temerosos porque él sustentaba casi todos los gastos con el dinero que les enviaba.

Un portavoz del ICE dijo a los medios que el caso de González “no es un incidente de ICE”.

