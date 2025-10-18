Actualización de licencias en Miami: descubre quienes deben mantener el registro de votantes activo

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de Miami-Dade lanzaron un importante recordatorio sobre los requisitos para ciertos titulares de licencias de conducción e identificaciones de Florida. El recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, subrayó la necesidad de una "actualización" en las redes sociales.

La iniciativa busca mantener informada a la comunidad y garantizar que la información de cada votante sea precisa. Estas oficinas han asumido trámites de licencias en respuesta al caos en los centros del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

¿Quiénes necesitan actualizar su licencia en Miami-Dade?

La publicación de Dariel Fernández informa que los titulares de licencias de conducir y tarjetas de identificación ID recibidas después del 31 de julio de 2024 podrían requerir una actualización. Este requisito es importante para el registro de votantes de Miami-Dade.

Fernández y la Supervisora de Elecciones del Condado, Alina García, recordaron que este proceso es vital. Recomiendan visitar el portal VoteMiamiDade.gov para verificar o actualizar el registro.

¿Cuáles son los requisitos esenciales para ser votante en el condado?

En el Condado Miami-Dade, el registro para votar es un derecho disponible para todas las personas que cumplan con requisitos esenciales. Se puede preinscribir a los 16 años, aunque la edad mínima para votar es 18 años.

Los votantes deben ser ciudadanos de Estados Unidos y residentes en el Condado Miami-Dade. Se debe registrar al menos 29 días antes de las elecciones en las que se desea participar.

¿Quiénes no pueden registrarse para votar en Miami-Dade?

No pueden registrarse para votar quienes no sean ciudadanos estadounidenses. También se excluye a aquellos que han sido declarados mentalmente incapacitados para votar y no hayan recuperado sus derechos civiles.

De igual forma, se excluye del registro a cualquier persona condenada por un delito grave que no haya recuperado sus derechos civiles. El proceso de actualización de licencias en Miami busca mantener la integridad y precisión de este registro.

