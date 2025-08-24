Apple TV+ aumenta la tarifa mensual a sus suscriptores: conoce el nuevo precio

Suscríbete a nuestros canales

La compañía Apple aumentó la tarifa mensual de Apple TV+ en $ 3, el primer aumento del servicio de transmisión en dos años.

A partir del jueves, el servicio de Apple TV+ tendrá un costo mensual de $ 12,99 para los nuevos suscriptores de Estados Unidos y ciertos mercados internacionales, en lugar de los $ 9,99 que pagaban.

Los suscriptores actuales verán reflejado el aumento en sus facturas 30 días después de su próxima fecha de renovación, señaló la compañía.

El aumento más reciente realizado por el gigante tecnológico de la manzana sobre el precio de Apple TV+ fue en octubre de 2023.

“Desde su lanzamiento, Apple TV+ ha ampliado su amplia biblioteca de cientos de contenidos exclusivos de Apple Originals; con miles de horas de programación premium de todos los géneros y nuevos lanzamientos semanales, todo sin publicidad”, aseguró Apple.

De acuerdo con información de Reuters, aunque Apple TV+ presenta programas populares como “Severance”” y “Ted Lasso”, el servicio de streaming se quedó rezagado con respecto a sus competidores Netflix y Disney+ en número de suscriptores.

Una encuesta de Visible Alpha a cinco analistas estimó que Apple TV+ alcanzaría en promedio 40 millones de suscriptores para finales de 2024.

Mientras que, en ese mismo período de tiempo, Netflix obtuvo 300 millones de suscriptores, según Reuters.

La compañía fabricante de iPhone está perdiendo más de mil millones de dólares al año con año con Apple TV+, informó The Information en marzo.

De acuerdo con información de Bloomberg News, Apple amplió su servicio de transmisión a los teléfonos Android a principio de este año, con la intención de aumentar los suscriptores.

