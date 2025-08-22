¡Atención! Así puedes reconocer un billete de dólar falso: solo debes usar tu teléfono móvil

Suscríbete a nuestros canales

El mercado estadounidense ha visto un aumento constante en la circulación de billetes de un dólar.

Mientras que los billetes circulan con regularidad en el día a día, también cambian de manos por grandes sumas en subastas, intercambios y ventas privadas.

Esta popularidad, sin embargo, ha provocado que aparezcan billetes falsificados, lo que afecta a compradores y comerciantes.

¿Cómo saber cuando un billete de dólar es falso?

Con sus sensores fotográficos de alta definición, linterna integrada y procesadores avanzados, los teléfonos actuales permiten a cualquier persona revisar los detalles de los billetes y así identificar sus características de seguridad.

Esto significa que ya no se necesita el equipo especializado de una institución financiera para verificarlos.

La Reserva Federal cuenta con una aplicación móvil

La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos (BEP) y la Junta de la Reserva Federal, responsables de producir el papel moneda, crearon la aplicación gratuita Cash Assist.

Esta aplicación ofrece varias herramientas para identificar billetes de forma sencilla.

La app te permite escanear un billete con la cámara de tu teléfono. Al capturar la imagen, la función "Detector de Denominación" se activa e identifica el valor del billete.

También muestra en pantalla las marcas de seguridad de la Reserva Federal. Además, su "Simulador de Comprobación de Inclinación" reproduce el efecto de movimiento en los elementos de seguridad para que los observes en distintas posiciones.

¿Qué otras aplicaciones móvil están creadas para detectar billetes de dólar falso?

Banknote Scanner

Disponible para Android y iOS, Banknote Scanner te permite escanear billetes para obtener información sobre su denominación, número de serie y validez.

Los coleccionistas pueden guardar los billetes escaneados y detectar piezas inusuales. La aplicación requiere una conexión a internet, ya que los servidores externos hacen todo el trabajo de reconocimiento.

Cash Reader Bill Identifier

Diseñada específicamente para personas con discapacidad visual, Cash Reader Bill Identifier reconoce más de 100 tipos de billetes, reseña La Nación.

Usando la cámara de un teléfono, la aplicación detecta el billete y comunica su valor a través de voz, vibración o texto en la pantalla. Su versión gratuita solo funciona con denominaciones bajas, mientras que la versión completa requiere un pago.

MCT Money Reader

MCT Money Reader identifica diversas monedas en segundos y funciona sin conexión. Con soporte para varios idiomas, la app describe el valor de los billetes usando texto a voz.

Es muy útil para usuarios con baja visión. Si bien no certifica la autenticidad de los billetes, es una herramienta práctica para un reconocimiento rápido.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube