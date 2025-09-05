Atención médica al alcance: Descubre cómo funciona la telesalud del VA y los beneficios para los veteranos

Suscríbete a nuestros canales

Si eres veterano y ya estás inscrito en el sistema del VA, puedes hablar con tu proveedor de salud para comenzar a usar la telesalud del VA. El Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de Estados Unidos (EE. UU.) ha modernizado sus servicios de salud.

Si aún no tienes un proveedor, puedes solicitar atención médica en línea, por teléfono o por correo. Los veteranos solo pueden inscribirse en la telesalud en los Centros Médicos del VA.

¿Qué servicios están disponibles con telesalud del VA?

La telesalud del VA ofrece servicios en más de 50 áreas de atención especializada, incluyendo atención primaria, salud mental, cardiología y manejo del dolor.

Los veteranos pueden recibir dispositivos de telesalud que el VA les presta, como tabletas con acceso a Internet, termómetros, oxímetros de sangre y monitores de presión arterial.

¿Qué se sabe del programa?

El Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) tiene una extensa red de video IP que abarca hospitales, clínicas y atención domiciliaria.

La telesalud del VA busca superar las barreras geográficas y mejorar la calidad de la atención. Los veteranos pueden recibir atención cuándo y dónde la necesiten, sin tener que viajar a un centro médico físico.

¿Cómo funciona la telesalud?

El servicio funciona de varias maneras. En primer lugar, se realizan videollamadas entre el veterano y el profesional de la salud, lo que replica una consulta cara a cara.

En segundo lugar, se pueden usar llamadas de audio y mensajes de texto para la comunicación. Por último, se utilizan dispositivos como básculas y monitores de presión arterial para hacer un seguimiento de la salud del paciente desde su hogar.

En caso de una emergencia médica, llame al 911 para recibir ayuda inmediata. Si usted o un ser querido sufre una crisis de salud mental, hay una Línea de Crisis para Veteranos para obtener apoyo confidencial: solo debe marcar al 800-273-8255.

