¡Ayuda para inmigrantes en Los Ángeles! ¿Calificas para solicitar el fondo de $500 para vendedores ambulantes?: esto debes hacer

En Los Ángeles, California, Estados Unidos (EEUU), continúan creando diversas estrategias para brindar ayuda a la comunidad inmigrante, a medida que se ve fectada por las políticas de anti-migración de la actual administración de Donald Trump, por eso se ha creado una importante ayuda económica.

En medio del incisivo plan migratorio que se mantiene en el estado y en la ciudad de LA, todos los inmigrantes se han visto afectados, principalmente la mayoría ha tenido que resguardarse en sus hogares para evitar las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Este es el caso de los comerciantes, más específicamente, los vendedores ambulantes, que no pueden arriesgarse a trabajar en las actuales circunstancias, como lo reseña el portal de Gestión.

Las redadas han provocado que los vendedores ambulantes indocumentados salgan apenas dos veces por semana para reducir el riesgo de ser detenidos por agentes de ICE, por lo que no les alcanza para cubrir sus gastos.

En respuesta, organizaciones comunitarias se unido para establecer el Fondo Económico para Vendedores Ambulantes.

Sobre fondo para vendedores ambulantes

Esta iniciativa otorga una ayuda económica $500 a quienes más lo necesiten debido a que no pueden ganarse la vida como acostumbran a hacerlo.

Este fondo ha sido posible gracias a la recaudación de dinero que han hecho en la plataforma de GoFundMe: Fundraiser by Inclusive Action for the City : Support street vendors impacted by ICE raids.

Allí señalan que están recaudando recursos para apoyar las diversas necesidades de los vendedores ambulantes durante este tiempo: suministros de alimentos, alquiler y más.

“Anticipamos una tremenda demanda de recursos y nuestro objetivo es ayudar a tantos vendedores ambulantes como podamos. Las decisiones de financiamiento serán tomadas por los miembros del comité de la Campaña de Vendedores Ambulantes de Los Ángeles: Community Power Collective, East LA Community Corporation, Inclusive Action for the City y Public Counsel. Cada una de estas organizaciones ha pasado más de 15 años trabajando con vendedores ambulantes, abogando por políticas que apoyen una economía inclusiva y brindando alivio durante la pandemia de COVID-19 y los incendios forestales más recientes de Los Ángeles”.

De hecho, Al 29 de julio de 2025, habían recaudado más de $180,000, los que supera el 60% de su meta que es $300.000.

Sergio Jiménez, de Poder Colectivo Comunitario, señaló que ya se han entregado tarjetas al 50% de los beneficiarios.

Sin embargo, hay que reconocer que la ayuda es limitada, se estima que en el condado de Los Ángeles, hay más de 50.000 vendedores ambulantes.

Sin embargo, si se obtienen más donaciones, podría ampliar el alcance del programa.

¿Cómo funciona el beneficio? + Así puedes aplicar

Este fondo se distribuye por medio de sobres con tarjetas que tienen el dinero cargado, con instrucciones para activarlas.

Para poder solicitar formar parte del programa solo debe cumplir con los siguientes requisito base:

Ser vendedor ambulante activo en el condado de Los Ángeles, desde alimentos, ropa, artículos varios.

Trabajar o residir en áreas como Hainton Park, Westlake, Englewood, South Central, Koreatown o Santa Mónica.

Estar en situación económica vulnerable a raíz de las redadas migratorias de ICE.

Si cumple con lo anterior, postularse para acceder al beneficio es sencillo, solo tiene que:

Enviar un correo electrónico con sus datos personales y situación económica a [email protected]

Esperar la confirmación por parte de las organizaciones aliadas.

Tenga presente que, ellos evaluarán cada caso según la información enviada y la disponibilidad de fondos.

Si califica, recibirá un sobre con una tarjeta prepaga de $500, además de instrucciones para activarla.

