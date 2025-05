California: conozca las ciudades dónde habrá desfiles por el Memorial Day

Bahía de San Francisco: En el Presidio National Cemetery, se llevará a cabo una ceremonia solemne con ofrendas florales y discursos conmemorativos. La jornada iniciará a las 10:30 a.m. y concluirá a la 1:00 p.m.

Mill Valley Memorial Day Parade: La ceremonia de veteranos comenzará a las 9:45 a.m., seguida del desfile a las 10:30 a.m., recorriendo Old Mill Park hasta Tam High School. Contará con ensayos de estudiantes sobre el significado del Memorial Day y un concierto gratuito.