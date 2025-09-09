Comida gratuita en Florida: ¿Dónde y cuándo conseguirla?

Suscríbete a nuestros canales

Organizaciones sin fines de lucro y bancos de alimentos en todo el estado de Florida están intensificando sus esfuerzos para distribuir despensas de alimentos, respondiendo a una creciente demanda por parte de las familias.

Este aumento se atribuye en parte a los recientes cambios en las normativas del programa federal SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), que ahora imponen requisitos de trabajo más estrictos para ciertos beneficiarios.

Entidades como Feeding South Florida y Feeding Tampa Bay, miembros de la red nacional Feeding America, organizan activamente eventos de distribución en diversas comunidades.

Los bancos de alimentos, que actúan como almacenes, reciben donaciones y las canalizan a través de despensas, iglesias y otras organizaciones comunitarias que entregan la ayuda directamente al público.

En el condado de Miami-Dade, Feeding South Florida distribuye cientos de cajas de frutas y verduras frescas en eventos drive-thru, permitiendo a los residentes recibir los alimentos de manera segura desde sus vehículos.

A lo largo de la semana, se han programado múltiples eventos en diferentes áreas, desde Miami hasta el centro del estado.

Por ejemplo, en el condado de Hillsborough, Feeding Tampa Bay ha enumerado varios puntos de distribución a lo largo de la semana, mientras que en Polk, iglesias y centros comunitarios también abren sus puertas para las familias que necesitan asistencia.

La United Way of Central Florida ha publicado un calendario detallado, destacando distribuciones en Zolfo Springs, Bartow y Fort Meade.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la entrega de comida gratis en Florida?

Miércoles, 10 de septiembre

9:00 a.m. - 3:00 p.m. - Despensa en Community Food Share.

9:30 a.m. - 11:00 a.m. - Despensa móvil de la Iglesia Presbiteriana de Westview.

12:00 p.m. - 2:00 p.m. - Groceries on the Go en Tampa Family Health Center.

8:30 a.m. - 10:00 a.m. - Iglesia Católica Resurrección en Riverview.

8:00 a.m. - 11:00 a.m. - Iglesia Católica St. Anne en Ruskin.

Jueves, 11 de septiembre

12:00 p.m. - 6:00 p.m. - Despensa en Community Food Share.

9:30 a.m. - 11:00 a.m. - Despensa móvil Countryside Village.

10:00 a.m. - 12:00 p.m. - Primera Iglesia Metodista Unida de Riverview.

9:00 a.m. - 11:00 a.m. y 5:00 p.m. - 7:00 p.m. - Iglesia Redeemer en Riverview.

5:30 p.m. - 7:00 p.m. - Iglesia Presbiteriana Seeds of Hope en Brandon.

Viernes, 12 de septiembre

9:00 a.m. - 3:00 p.m. - Despensa en Community Food Share.

9:00 a.m. - 2:00 p.m. - Palm River Family Services en Tampa.

Sábado, 13 de septiembre

8:30 a.m. - 10:00 a.m. - CROS Ministries Mobile Pantry en el estacionamiento de la Church in the Palms en Greenacres.

7:30 a.m. - 10:30 a.m. - Misión Nuestra Señora de Guadalupe en Wimauma.

10:00 a.m. - Faith Church of the Redlands en Homestead.

10:00 a.m. - 11:00 a.m. - Centro de Adoración de la Cosecha Mundial en Gibsonton.

10:00 a.m. - 12:00 p.m. - Primera Iglesia Cristiana BVL.

Los organizadores de estos eventos recomiendan a los asistentes llegar temprano, traer una identificación válida y bolsas reutilizables.

De igual manera, se recomienda a las personas llamar con anticipación o visitar los sitios web de las organizaciones para confirmar la información, ya que los horarios y ubicaciones pueden cambiar.

Los beneficiarios deben traer una identificación y, en algunos casos, se aplican restricciones de código postal o se solicita cita previa.

