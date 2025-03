Cronograma de pagos para beneficiarios TANF: Estos son los días que se recibirán en Texas y Florida

Suscríbete a nuestros canales

Diversos programas en Estados Unidos (EEUU) ofrecen asistencia económica a sus habitantes, bien sea para cumplir con requerimientos en materia de alimentación o para otros gastos esenciales, este es el caso de la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

TANF provee asistencia a familias de bajos ingresos con hijos, menores de 18 años, para ayudarlas a fomentar la seguridad económica y la estabilidad, como lo indica el portal oficial de la Oficina de Asistencia Familiar (ACF).

Cumple con su labor en las familias mediante el financiamiento de pagos mensuales en efectivo y una amplia gama de servicios, incluidos aquellos que promueven la preparación laboral, el trabajo y el matrimonio.

Calendario de pagos TANF en marzo: Texas y Florida

En esta oportunidad le traemos el cronograma de pagos para el mes de marzo en el caso de Texas.

Debe saber que los pagos a las personas elegibles al programa TANF se emiten generalmente el primer día hábil de cada mes.

Sin embargo, algunos estados distribuyen los depósitos directos de acuerdo a un calendario escalonado a lo largo de cada mes, por ejemplo, en Texas se rigen por número de Grupo de Determinación de Elegibilidad (EDG), más específicamente la terminal del mismo.

Es decir:

Los que tengan un EDG que finaliza en 0: Recibirán los beneficios disponibles el lunes 3 de marzo.

1: Beneficios disponibles el 4 de marzo

2: Beneficios disponibles el 5 de marzo

3: Beneficios disponibles el 6 de marzo

4: Beneficios disponibles el 7 de marzo

5: Beneficios disponibles el 10 de marzo

6: Beneficios disponibles el 11 de marzo

7: Beneficios disponibles el 12 de marzo

8: Beneficios disponibles el 13 de marzo

9: Beneficios disponibles el 14 de marzo

En el caso de Florida es diferente, aunque también se paga de acuerdo al número de caso, se hace acorde al noveno y octavo dígito del del terminal EDG.

Entonces:

Si el noveno y octavo dígito de su número de caso es 00-03, sus beneficios se depositan el día 1 del mes.

04-06: Día 2 del mes.

07-10: Día 3 del mes.

11-13: Día 4 del mes.

14-17: Día 5 del mes.

18-20: Día 6 del mes.

21-24: Día 7 del mes.

25-27: Día 8 del mes.

28-31: Día 9 del mes.

32-34: Día 10 del mes.

35-38: Día 11 del mes.

39-41: Día 12 del mes.

42-45: Día 13 del mes.

46-48: Día 14 del mes.

49-53: Día 15 del mes.

54-57: Día 16 del mes.

58-60: Día 17 del mes.

61-64: Día 18 del mes.

65-67: Día 19 del mes.

68-71: Día 20 del mes.

72-74: Día 21 del mes.

75-78: Día 22 del mes.

79-81: Día 23 del mes.

82-85: Día 24 del mes.

86-88: Día 25 del mes.

89-92: Día 26 del mes.

93-95: Día 27 del mes.

96-99: Día 28 del mes.

Requisitos de elegibilidad + Solicitud

Como otros programas federales o estadales, las personas deben cumplir con ciertos criterios de elegibilidad para poder solicitar y recibir esta ayuda.

Aunque parte de los beneficios son definidos a nivel estatal, lo cierto es que hay ciertos requisitos mínimos básicos:

En principio, la familia debe estar necesitada según lo define el estado.

También debe contar, como mínimo, con un padre o cuidador pariente que vive con un niño (o mujer embarazada en su tercer trimestre).

El solicitante y el hijo elegible deben ser ciudadanos estadounidenses

O deben ser ciudadanos nacionales o extranjeros cualificados que ha vivido en USA por lo menos por cinco años.

Esto, al menos que se trate de un refugiado u otra categoría de persona exenta del límite de 5 años, aunque habría que verificar si esta elegibilidad sigue siendo vigente ante las nuevas políticas establecidas por Trump.

Si considera que cumple con los requerimientos, puede registrar su solicitud en el siguiente enlace: Temporary Assistance for Needy Families (TANF) | The Administration for Children and Families.

