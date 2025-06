¡Dato clave para inmigrantes! Esta frase podría salvarlo de la deportación

Suscríbete a nuestros canales

En un contexto donde las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como arrestos, redadas y deportaciones, están aumentando en Estados Unidos, una simple frase en inglés puede ser crucial para quienes enfrentan a las autoridades migratorias.

Se trata de decir frente a los agentes: "I am exercising my right to remain silent" ("Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio").

Esta declaración puede ser determinante entre la deportación y la posibilidad de permanecer en el país, reseña La Nación.

La Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos ampara a todas las personas, sin importar su estatus migratorio, otorgándoles el derecho a no autoincriminarse.

Es por esta razón que decir ocho palabras clave en inglés puede ser tu mejor defensa al interactuar con agentes de inmigración o cualquier autoridad policial.

“I am exercising my right to remain silent”. Esta frase, al ser tan clara y directa, es reconocida por las autoridades y tiene el poder de detener cualquier interrogatorio de inmediato.

¿Cuáles son las otras frases que pueden ayudar a los inmigrantes ante una redada del ICE?

Además de la frase clave, los expertos en leyes sugieren tener presentes otras respuestas cruciales:

"No quiero contestar ninguna pregunta." (I do not want to answer any questions.)

"Quiero hablar con un abogado." (I want to speak to a lawyer.)

"No doy mi consentimiento para que entren." (I do not consent to your entry.)

"¿Tengo derecho a irme?" (Am I free to leave?)

Si las autoridades se presentan en tu casa, tienes el derecho legal de solicitar una orden judicial firmada por un juez que autorice su entrada. Puedes decir:

"¿Puede mostrarme una orden firmada por un juez?" (Can you show me a warrant signed by a judge?).

Frases que pueden conllevar al arresto y deportación de un inmigrante

El Proyecto de Defensa al Inmigrante advierte que cualquier dato que proporciones puede ser utilizado en tu contra. Esto incluye:

Tu estatus migratorio.

Cómo ingresaste al país.

Tu país de origen.

Información sobre tus familiares o conocidos.

Asimismo, ten en cuenta que ciertas frases podrían llevar a una deportación inmediata, como:

"No tengo papeles" (I don't have papers).

"Solo estoy de visita" (I'm just visiting).

"No sé por qué me detienen" (I don't know why you're detaining me).

