¡Desde la comodidad del hogar! Recursos gratis en EEUU para declarar impuestos: puedes hacerlo solo

Declarar impuestos en Estados Unidos puede resultar complicado, pero no es necesario hacerlo solo o complicarse la existencia.

Según informa La Red Hispana, existen programas que ofrecen asistencia gratuita para facilitar este proceso.

Estos recursos están especialmente dirigidos a personas de bajos y moderados ingresos, trabajadores independientes y aquellos que necesitan ayuda con el ITIN o créditos fiscales.

Los programas VITA (Volunteer Income Tax Assistance) y TCE (Tax Counseling for the Elderly) son iniciativas del IRS que brindan apoyo a grupos específicos, como personas mayores y quienes no hablan inglés.

Estos servicios se ofrecen en centros comunitarios, colegios comunitarios e incluso en línea.

La ayuda es proporcionada por voluntarios capacitados, lo que asegura que las declaraciones se realicen correctamente y conforme a las leyes fiscales vigentes. Además, muchas ubicaciones ofrecen asistencia en varios idiomas.

Recursos mencionados:

VITA (Volunteer Income Tax Assistance) : sirve para la preparación de impuestos básicos y ayuda con el ITIN, acceso a créditos fiscales.

: sirve para la preparación de impuestos básicos y ayuda con el ITIN, acceso a créditos fiscales. TCE (Tax Counseling for the Elderly) : sirve para preparación de impuestos, asesoramiento sobre impuestos relacionados con la jubilación, como pensiones, seguridad social, y otros ingresos de jubilación.

: sirve para preparación de impuestos, asesoramiento sobre impuestos relacionados con la jubilación, como pensiones, seguridad social, y otros ingresos de jubilación. United Way – MyFreeTaxes : organización comunitaria que ofrece servicios gratis.

: organización comunitaria que ofrece servicios gratis. AARP Foundation – Programa Tax-Aide : organización comunitaria que ofrece servicios gratis

: organización comunitaria que ofrece servicios gratis Bibliotecas públicas

Community colleges

¿Qué son los Community Colleges?

Los community colleges son instituciones educativas que proporcionan formación técnica y profesional, así como educación general a nivel universitario.

Además de su función educativa, muchos de estos colegios participan activamente en la comunidad, ofreciendo servicios que abordan las necesidades locales, como la preparación de impuestos.

Los estudiantes de programas de contabilidad, finanzas y áreas relacionadas, capacitados y certificados por el IRS, brindan asistencia gratuita en la preparación de impuestos.

Este servicio es supervisado por profesores y voluntarios experimentados, asegurando precisión y confianza en el proceso. Entre los servicios ofrecidos se incluyen:

Preparación básica de impuestos.

Ayuda con la obtención del ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente).

Acceso a créditos fiscales, como el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC).

Cómo Solicitar Servicios de Preparación de Impuestos

Para acceder a estos servicios, los interesados pueden seguir estos pasos:

Localizar un Community College cercano: Utilizar el Localizador de sitios VITA del IRS ingresando el código postal para encontrar instituciones que ofrezcan este servicio.

Visitar el sitio web del college: Muchos community colleges publican información sobre sus programas de asistencia fiscal en sus páginas de recursos comunitarios o contabilidad.

Contactar directamente: Llamar al departamento de contabilidad o a la extensión comunitaria del college para preguntar sobre la disponibilidad de servicios de preparación de impuestos.

Ejemplos de Community Colleges que Ofrecen Servicios VITA

Miami Dade College (Florida): Proporciona asistencia gratuita durante la temporada de impuestos en varios campus.

Los Angeles City College (California): Participa en el programa VITA y organiza talleres en español.

Houston Community College (Texas): Ofrece servicios de preparación de impuestos gratuitos en colaboración con organizaciones locales.

LaGuardia Community College (Nueva York): Brinda ayuda fiscal gratuita, enfocándose en la comunidad inmigrante.

Aprovechar estos recursos puede facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y maximizar los beneficios disponibles, como reembolsos y créditos.

Se recomienda a quienes necesiten ayuda con sus impuestos que busquen estos programas, ya que ofrecen un apoyo invaluable y accesible.

