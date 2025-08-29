¡Dinero en camino! CalFresh anuncia el calendario de pagos para los beneficiarios en septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El programa CalFresh, conocido a nivel federal como el Programa Federal de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en California, anunció el calendario de pagos para el mes de septiembre.

Según una publicación de Marca USA, los beneficios de CalFresh se depositan en las tarjetas EBT de los beneficiarios entre el 1 y el 10 de cada mes.

Las fechas de pago varían según el último dígito del número de caso de cada persona. Por ejemplo, los beneficiarios con un número de caso que termine en 1, recibirán su depósito el 1 de septiembre. Si el número termina en 2, el pago se hará el día 2, y así sucesivamente.

¿Qué artículos se pueden comprar con CalFresh?

El programa CalFresh ayuda a los hogares de bajos ingresos a comprar alimentos nutritivos para sus familias.

Sin embargo, tiene varias restricciones. No se pueden comprar artículos no alimentarios, como alcohol, tabaco o comidas preparadas. Los beneficiarios solo pueden usar su tarjeta para comprar en locales de mercadería autorizados.

¿Cuál es el calendario de pagos de CalFresh?

1 - día 1

2 - día 2

3 - día 3

4 - día 4

5 - día 5

6 - día 6

7 - día 7

8 - día 8

9 - día 9

0 - día 10

El programa CalFresh es una iniciativa que presta asistencia financiera a millones de familias en California de bajos recursos.

Los depósitos mensuales ayudan para cubrir las necesidades básicas de las familias, como la compra de alimentos nutritivos y saludables.

¿Cómo puedes consultar tus fechas de pago?

Las fechas de pago de los cupones de alimentos en septiembre se distribuirán de forma escalonada, dependiendo del último dígito del número de caso del beneficiario.

Es importante que los beneficiarios consulten su fecha de pago para planificar sus compras todos los meses o calcular gastos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube