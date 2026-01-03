¿Eres inquilino en California? Tu arrendador está obligado a darte esta línea blanca este nuevo año

Suscríbete a nuestros canales

El mercado inmobiliario en la costa oeste se prepara para un ajuste normativo bajo las nuevas reglas de vivienda en California que entrarán en vigencia total en 2026.

Se trata de una actualización integral a la Ley de Habitabilidad de California (California’s Implied Warranty of Habitability), codificada principalmente en el Código Civil de California, Sección 1941.1.

En la guía oficial para inquilinos del Departamento de Asuntos del Consumidor, quedó estipulado que los propietarios de inmuebles destinados a la renta tendrán la obligación legal de suministrar electrodomésticos esenciales en cada unidad.

La medida establece que no bastará con ofrecer el espacio físico, sino que cada contrato deberá incluir, como mínimo, una estufa y un refrigerador en condiciones óptimas de funcionamiento para ser considerado un espacio habitable.

Sanciones y cumplimiento de habitabilidad

La nueva normativa de vivienda en California tipifica la ausencia o el mal funcionamiento de estos equipos como una violación a los códigos de salud y seguridad.

Los inquilinos podrán reportar la falta de línea blanca ante las autoridades locales, lo que podría derivar en sanciones administrativas y procesos judiciales contra el arrendador.

Además, la ley impide que los propietarios trasladen la responsabilidad de mantenimiento total de estos equipos al inquilino si los aparatos ya presentan fallas previas al contrato, reforzando la responsabilidad del dueño sobre el equipamiento básico del inmueble.

Impacto en los contratos de arrendamiento

Para el ciclo de 2026, los contratos deberán especificar el estado de estos electrodomésticos para evitar litigios.

Esta regulación de vivienda en California busca estandarizar lo que se considera una unidad "lista para habitar", eliminando la práctica de alquilar espacios sin cocina funcional, algo común en zonas de alta demanda y precios elevados.

Los inspectores de vivienda tendrán la facultad de verificar que los aparatos no solo estén presentes, sino que cumplan con los estándares de eficiencia energética y seguridad exigidos por el estado para reducir riesgos de incendios o fugas de gas.

Tomás J. Aragón, director del Departamento de Salud Pública de California, durante un foro sobre estándares de vivienda, declaró al respecto:

"El acceso a una cocina funcional no es un lujo decorativo, es un componente esencial de lo que el estado de California define como un hogar habitable. Nuestra meta es que para 2026, ningún inquilino tenga que elegir entre pagar su renta o comprar un refrigerador para poder comer sano", afirmó Aragón.

Rob Bonta, fiscal general de California, al referirse a la protección de los derechos de los inquilinos frente a abusos de arrendadores señaló: "La ley de habitabilidad no es una sugerencia, es un mandato que ahora incluye explícitamente el funcionamiento de la línea blanca básica", señaló Bonta.

