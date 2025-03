Estos son los estados de USA que aplican multas por no tener seguro médico: penalización puede ser de $900

Suscríbete a nuestros canales

El Seguro Médico siempre ha sido un tema particular en los Estados Unidos y que ha generado intranquilidad desde hace años. Hasta el 1 de enero de 2019, el no poseerlo acarreaba una multa a nivel federal. No obstante, desde esa fecha, quedaron eliminadas esas penalizaciones.

Si bien es cierto que eliminaron estos pagos, hay algunos estados que implementaron ciertas medidas para hacer que sus ciudadanos optar por poseer estos seguros.

¿Cuáles son estos estados que no permiten que sus habitantes no tengan cobertura médica?

Algunos de los estados de Estados Unidos que aplican una multa por no tener seguro médico son: California y el Distrito de Columbia. En el estado de California, la multa por no contar con un seguro durante todo el año será de $900 por adulto y $450 por un menor de 18 años.

Por su parte, en el Distrito de Columbia, la penalización es de $795 por cada adulto y $397,50 por cada niño, lo que da un máximo de $2,385 por familia; o un 2,5% de los ingresos familiares que superen el umbral de declaración de impuestos federales, de acuerdo con el medio Gestión.

¿Cuáles son los casos en los que pueden ser dispensados en California?

Ingresos por debajo del umbral de presentación de impuestos estatales.

Una brecha de cobertura corta de tres meses consecutivos o menos.

La cobertura de salud es inaccesible, según el ingreso real declarado en la declaración de impuestos sobre la renta estatal.

Ciudadanos que no se encuentran legalmente presentes.

Ciudadanos residentes en el extranjero o residentes de otro estado.

Miembros de un ministerio de asistencia sanitaria compartida.

Miembros de tribus reconocidas a nivel federal, incluidos los nativos de Alaska, u otras personas elegibles para recibir servicios a través de un proveedor de atención médica indígena o del Servicio de Salud Indígena.

Encarcelamiento (en la cárcel, excepto encarcelamiento en espera de la resolución de los cargos).

Inscrito en Medi-Cal de alcance limitado o restringido u otra cobertura similar.

¿Cuáles son los casos en los que pueden ser dispensados en el Distrito de Columbia?

No tuvo cobertura por menos de tres meses consecutivos durante el año.

No residió en el Distrito de Columbia durante los meses en los que no estuvo cubierta

Inscrito en la cobertura de DC Healthcare Alliance.

Ciudadano estadounidense que vivió en el extranjero durante el año fiscal o no estuvo presente legalmente.

Membresía en un ministerio de compartir atención médica.

Miembro de una secta religiosa que se opone conscientemente a aceptar beneficios de salud, incluidos el Seguro Social y Medicare.

Miembro de una tribu india reconocida a nivel federal.

Encarcelamiento (cumplir una pena de cárcel o prisión).

