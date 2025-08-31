Guía para jugar Powerball en Estados Unidos: descubre los números que podrían hacerte millonario

Suscríbete a nuestros canales

La lotería Powerball es una de las más reconocidas en Estados Unidos, y su popularidad ha crecido gracias a los grandes premios que ofrece. Para quienes buscan familiarizarse con el juego, es importante entender el proceso y las opciones disponibles para optimizar la experiencia y las posibles ganancias.

Según información tomada del portal web de Telemundo Digital, el Powerball se lleva a cabo tres veces por semana y abarca gran parte del país, incluyendo territorios de Estados Unidos.

El costo base de un boleto es un factor esencial, así como conocer las reglas para elegir números y cómo se manejan los premios.

Cómo se juega el Powerball

Para participar en Powerball se debe seleccionar un conjunto de números: cinco entre el 1 y el 69, y un número adicional llamado Powerball, que va del 1 al 26.

Quienes no deseen escoger sus números pueden optar por la selección rápida o Quick Pick, que selecciona los números al azar en el momento de la compra.

Además, existe la opción de comprar boletos para hasta 13 semanas adelantadas, lo que permite jugar en varios sorteos sin necesidad de adquirir nuevos boletos cada vez.

El precio de un boleto estándar es de 2 dólares, con la posibilidad de agregar la opción Power Play pagando un dólar extra.

Esta opción multiplica cualquier premio que no sea el mayor por un factor de 2, 3, 4, 5 o incluso 10, aunque este último multiplicador sólo aplica cuando el acumulado es menor a 150 millones de dólares.

Reclamación de premios y datos adicionales

Los premios menores a 600 dólares pueden cobrarse directamente en los puntos de venta, pero para montos superiores las reglas varían según el estado. En caso de ganar el premio mayor, el ganador debe presentar personalmente el reclamo en la sede oficial de lotería de su estado.

El Powerball se juega en 45 estados de Estados Unidos, además del Distrito de Columbia, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Entre los números que más han salido en la historia del juego desde 1992 destacan el 32, 39 y 36, entre otros.

