Ley SB 2231 elimina un costo clave en universidades de Texas: fecha tope y cómo aplicar

El estado de Texas abrió una nueva oportunidad para sus residentes, al instituir un período anual donde podrán postularse a cualquier universidad pública de forma gratuita.

Esta iniciativa, materializada a través de la Ley del Senado SB 2231, obliga a todas las instituciones públicas de enseñanza superior a eliminar sus tarifas de solicitud.

De acuerdo con el Programa de universidades estatales, su objetivo es erradicar las barreras económicas iniciales que a menudo disuaden a los aspirantes, abriendo las puertas del conocimiento a un área más amplia de la población.

Calendario oficial del programa universitario

La primera edición de la Semana de la Solicitud Gratuita para la Universidad tendrá lugar en el año 2025 y el periodo de exención de tarifas será del 13 al 19 de octubre.

Esta franja de siete días, que abarca de lunes a domingo, fue designada de forma permanente para el programa, asegurando que se repita cada año durante la segunda semana completa del mes de octubre.

Requisitos para la aplicación

La exención de costos está dirigida exclusivamente a los residentes del estado de Texas que presenten una solicitud de estudios de pregrado (undergraduate) a través de ApplyTexas.

El beneficio aplica tanto para aquellos que buscan ingresar a la universidad por primera vez como para los estudiantes que aspiran a transferirse desde otra entidad educativa. Es crucial recordar que la exención no cubre las solicitudes para programas de posgrado (graduate).

¿Qué implica la Ley SB 2231?

La ley que sustenta esta medida establece que todas las instituciones de educación superior públicas del estado están obligadas a participar, incluyendo a las universidades y a la totalidad de los colegios comunitarios (community colleges) que son financiados y operados por el gobierno texano.

El alcance masivo de la medida garantiza que cualquier residente de pregrado que cumpla con los requisitos pueda aplicar a su elección de centro sin el cargo inicial.

El gobernador Greg Abbott en un comunicado, enfatizó que la iniciativa prioriza "las oportunidades para que los estudiantes obtengan la mejor educación que necesitan para tener éxito en empleos bien remunerados y de alta demanda".

Abbott concluyó que "al apoyar a nuestros estudiantes hoy, estamos invirtiendo en un Texas más fuerte para el futuro", posicionando la educación como un pilar del desarrollo económico estatal.

Otros requisitos indispensables para acceder al programa

Para poder beneficiarse de la exención, es indispensable que la institución clasifique al solicitante como residente de Texas conforme a las leyes estatales y federales.

El requisito general establece que el estudiante o sus padres deben haber vivido en la jurisdicción sureña como su residencia permanente por doce meses consecutivos inmediatamente anteriores al semestre en que planean iniciar sus estudios universitarios.

