¿Cuánto costará hacer un dulce de lechosa en 2025? Aquí tienes los precios de más solidarios de los ingredientes

El dulce de lechosa forma parte de la gastronomía navideña de Venezuela. Mercados municipales y supermercados ofrecen todos los ingredientes para hacer el postre decembrino.

En el mercado municipal de San Martín, la lechosa verde para el dulce, cuesta $ 1,34 el kg, el precio puede variar según la temporada y la disponibilidad, si hay mucha cantidad de la fruta, el precio baja.

“La gente comienza a comprar la lechosa entre el 10 y el 15 de diciembre. Hay gente que la macera en perolitos herméticamente, al vacío con el papelón y el azúcar y le da más aguante”, dijo César Mantilla, encargado del puesto Inversiones El Gordo Pablo.

Afirmó que el dulce de lechosa se elabora tanto para el 24 como para el 31 de diciembre, inclusive Semana Santa.

Acotó que el mejor papelón para hacer el dulce es el de cono, y que “la tradición del postre se mantiene porque la gente siempre hace sus cositas”.

La dueña de Inversiones Jaifran 1915, Paula Jirón, indicó que cuenta con los ingredientes para elaborar la receta dulce.

El papelón de panela pequeño, de 400 gr, cuesta $ 1, el grande, de 900 gr, por $ 2; el de cono, de 1 kg, vale $ 2,5; 10 gr de clavo de olor por $ 0,80; una rama de canela o 20 gr entre $ 0,43 y $ 0,53 y 100 gr de bicarbonato por $ 1,34.

Clientes compran los ingredientes y los guardan para diciembre

“Ahorita, la gente compra los ingredientes esporádicamente y los guardan. Eso se puede tener en frascos porque la gente compra la lechosa deshidratada. Me imagino que el dulce lo hacen solo para la cena del 24 de diciembre”, afirmó.

Precisó que el mejor papelón para elaborar la receta es el de cono porque es más concentrado.

Foto: Zulay Camacaro

“la tradición de hacer el dulce de lechosa en Navidad se mantiene, mientras haya una abuelita en la casa se mantiene”, dijo.

En el supermercado Hiperlíder se consiguen los ingredientes para elaborar el dulce navideño de lechosa.

El azúcar Montalbán cuesta $ 3,53 el kg, el papelón de cono por $ 2, lechosa verde por $ 1,45 el kg; canela entera Iberia por $ 5,15, bicarbonato en presentación de 500 gr por $ 4,12.

El supervisor de caja de Hiperlíder, José Briceño, señaló que en el mes de noviembre “la gente siempre empieza a armarse con todo parta hacer el dulce, pero la lechosa la compran al momento para que no se madure, casi el 24 de diciembre”.

Afirmó que el clavito de olor, el azúcar, papelón, bicarbonato y la canela; los compran y los guardan para diciembre. “Los clientes dicen lo compro y lo guardo para tal fecha”.

El papelón que se usa para el dulce de lechosa es el de cono

Señaló que el dulce se elabora tanto para el 24 como para el 31 de diciembre; y hasta para Reyes Magos. Coincide en señalar que el papelón que más se usa para hacer este dulce es el de cono porque “es el que le da el color y el sabor”.

Afirmó que todos los jueves llega la fruta al supermercado, madura, pintona y verde.

“Aquí en Caracas se mantiene la traición de hacer el dulce de lechosa en diciembre porque al caraqueño le gusta el dulce”.

Hacer el dulce de lechosa cuesta entre $ 6,41 y $ 16.25.

En el automercado Central Madeirense se consiguen los ingredientes necesarios para elaborar el dulce de lechosa, típico de Navidad.

La lechosa cuesta $ 1,40 el kilo, el clavo de olor maca Indian en presentación de frasco, por $ 3,31; la canela en rama de la misma marca por $ 2,03, el kg de azúcar Montalbán por $ 1,83; y el bicarbonato más económico, Bicarbix; en presentación de frasco de 150 gr por $ 2,36.

