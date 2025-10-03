Ponche navideño 2025: en estos locales del oeste de Caracas ya tienen los ingredientes

En Venezuela la bebida tradicional navideña es el Ponche Crema y algunas personas lo elaboran en la casa. Mercados y automercados venden los ingredientes necesarios.
En el supermercado Forum se consiguen los ingredientes para hacer ponche crema. El ron blanco BQTO cuesta $ 2,99; leche condensada Parmalat de 395 gr por $ 4,64, canela en polvo Indian por $ 3,75; clavo de olor en frasco por $ 4,35; nuez moscada en polvo Indian por $ 6,19.
Además, vainilla por $ 3,09, leche evaporada Carnation en lata por $ 5,70; el cartón de huevos por $ 3,35.
El mercado de San Martín ofrece los ingredientes, con excepción del licor que exige la receta.
La leche condensada La Campiña de 395 gr cuesta $ 4, leche evaporada en lata por $ 4; vainilla La California por $ 1,37: nuez moscada en polvo, 20 gr por $ 1,10; bolsita de 10 gr de clavo de olor por $ 0,82; canela en rama 100 gr por $ 2,75, en polvo por $ 1,37; bolsa de 100 gr de flan de vainilla por $ 0,99; el medio cartón de huevos por $ 3,4.
“Hay mucha gente que compra los ingredientes para hacer ponche crema, pero la primera semana de diciembre”, dijo Paula Jirón, dueña de Inversiones Jaifran 1915.
En el mercado de Quinta Crespo el flan de vainilla Sonrisa cuesta $ 2,30; lata de leche condensada Tigo por $ 1,90; medio cartón de huevos por $ 3,5, leche evaporada Carnation por $ 3, nuez moscada entera por $ 0,50 la unidad; 50 gr de clavos de olor por $ 2,20; 100 gr de canela en polvo por $ 1,59; vainilla por $ 1,04.
Caraqueños compran y guardan ingredientes para hacer ponche crema
“Hasta ahorita lo que más llevan es el flan. Compran y guardan ingredientes para diciembre, y eso se activa más a finales de noviembre”, dijo la encargada de Inversiones Rivdel, Alexa Ruíz.
En la licorería Puerto Escondido, en El Silencio, el ron blanco Santa Teresa cuesta $ 11, el ron Canaima por $ 6; y el licor seco de ron por $ 3 la botella. “Mucha gente viene a comprar el ron para hacer ponche crema. Es mejor hacerlo porque se saca más cantidad”, afirmó Roger Rivas, empleado de la licorería.
Hacer ponche crema casero cuesta entre $ 34 y $ 19, y queda material para otras botellas.
