Ponche navideño 2025: en estos locales del oeste de Caracas ya tienen los ingredientes

En Venezuela la bebida tradicional navideña es el Ponche Crema y algunas personas lo elaboran en la casa. Mercados y automercados venden los ingredientes necesarios.

En el supermercado Forum se consiguen los ingredientes para hacer ponche crema. El ron blanco BQTO cuesta $ 2,99; leche condensada Parmalat de 395 gr por $ 4,64, canela en polvo Indian por $ 3,75; clavo de olor en frasco por $ 4,35; nuez moscada en polvo Indian por $ 6,19.

Además, vainilla por $ 3,09, leche evaporada Carnation en lata por $ 5,70; el cartón de huevos por $ 3,35.

El mercado de San Martín ofrece los ingredientes, con excepción del licor que exige la receta.

La leche condensada La Campiña de 395 gr cuesta $ 4, leche evaporada en lata por $ 4; vainilla La California por $ 1,37: nuez moscada en polvo, 20 gr por $ 1,10; bolsita de 10 gr de clavo de olor por $ 0,82; canela en rama 100 gr por $ 2,75, en polvo por $ 1,37; bolsa de 100 gr de flan de vainilla por $ 0,99; el medio cartón de huevos por $ 3,4.

“Hay mucha gente que compra los ingredientes para hacer ponche crema, pero la primera semana de diciembre”, dijo Paula Jirón, dueña de Inversiones Jaifran 1915.

Foto: Cortesía

En el mercado de Quinta Crespo el flan de vainilla Sonrisa cuesta $ 2,30; lata de leche condensada Tigo por $ 1,90; medio cartón de huevos por $ 3,5, leche evaporada Carnation por $ 3, nuez moscada entera por $ 0,50 la unidad; 50 gr de clavos de olor por $ 2,20; 100 gr de canela en polvo por $ 1,59; vainilla por $ 1,04.

Caraqueños compran y guardan ingredientes para hacer ponche crema

“Hasta ahorita lo que más llevan es el flan. Compran y guardan ingredientes para diciembre, y eso se activa más a finales de noviembre”, dijo la encargada de Inversiones Rivdel, Alexa Ruíz.

En la licorería Puerto Escondido, en El Silencio, el ron blanco Santa Teresa cuesta $ 11, el ron Canaima por $ 6; y el licor seco de ron por $ 3 la botella. “Mucha gente viene a comprar el ron para hacer ponche crema. Es mejor hacerlo porque se saca más cantidad”, afirmó Roger Rivas, empleado de la licorería.

Hacer ponche crema casero cuesta entre $ 34 y $ 19, y queda material para otras botellas.

