Ley SB290 cambia las reglas de seguridad en Las Vegas: qué implica y a quiénes afecta

Suscríbete a nuestros canales

Los residentes de Nevada, Las Vegas, se adentran a unos meses de mayor seguridad, gracias a una nueva legislación estatal que estará en vigor esta semana.

El objetivo principal es transformar la experiencia de viaje, asegurando que los autobuses de la Comisión Regional de Transporte (RTC) sean espacios más tranquilos y fluidos, especialmente cuando surgen disputas, informó Las Vegas Review-Journal.

Este cambio normativo también busca liberar recursos de los equipos de respuesta del 911, que hasta ahora se veían obligados a intervenir en situaciones que podían resolverse internamente.

¿Cuál es la nueva ley en Las Vegas y qué implica?

La Ley del Senado 290 (SB290), otorga al personal de seguridad de la RTC, que ya patrulla las rutas y estaciones, la autoridad necesaria para actuar de manera decisiva.

La incapacidad previa de estos guardias para expulsar a pasajeros disruptivos generaba a menudo largos e innecesarios retrasos en el servicio, mientras se esperaba la llegada de la policía o los bomberos.

A partir de este miércoles, dicha problemática será cosa del pasado, marcando un hito en la gestión de incidentes a bordo y consolidando un entorno de tránsito más confiable para la comunidad.

Una solución impulsada por la comunidad

La promulgación de la SB290 por parte del gobernador Joe Lombardo, tras su aprobación en la Legislatura, fue el resultado directo de un amplio consenso.

La senadora demócrata por Las Vegas, Rochelle Nguyen, quien patrocinó la medida, destacó que la iniciativa surgió de las inquietudes de la población, desde estudiantes y empresas hasta residentes y funcionarios policiales.

"Este proyecto de ley hace exactamente eso", afirmó Nguyen, visiblemente satisfecha con el fuerte apoyo popular y legislativo que llevó a su aprobación, durante una rueda de prensa en el Centro de Tránsito de Bonneville.

Por su lado, el comisionado del condado de Clark y miembro de la junta de la RTC, Tick Segerblom, enfatizó que esta nueva facultad para el personal de seguridad de la agencia es una "situación beneficiosa para todos".

La ley no solo beneficia a los pasajeros, sino que también alivia la presión sobre el Departamento de Policía Metropolitana y, sorprendentemente, sobre los departamentos de bomberos.

Segerblom explicó que los bomberos a menudo tenían que acudir a los autobuses para desalojar a personas, un uso ineficiente de su tiempo y recursos. Permitir que la seguridad de la RTC maneje estas situaciones en el lugar significa que las agencias de emergencia pueden concentrarse en sus funciones críticas.

Inversiones en tecnología y personal en Las Vegas

La SB290 se suma a una serie de mejoras de seguridad que la RTC implementó en los últimos años. La autoridad de tránsito realizó inversiones "históricas" para fortalecer su infraestructura de protección.

Aumento de personal: en 2024 la RTC incrementó su personal de seguridad armado a casi 350 efectivos, mejorando la presencia en rutas y estaciones. Estos agentes están equipados con cámaras corporales y botones de seguridad GPS para su propia protección.

Detección de armas con IA: se desplegó el sistema de detección de armas con inteligencia artificial ZeroEyes en todos sus centros de tránsito.

La agencia pone un énfasis personal en la seguridad, con un presupuesto de $26 millones asignados a operaciones de seguridad solo para este año.

Las autoridades confían en que la SB290 complementará todas estas iniciativas en curso para garantizar que "los pasajeros y operadores se sientan protegidos a diario".

Visite nuestra sección de Servicios.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube