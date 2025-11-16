¿Necesitas comprar o rentar una vivienda asequible? Conoce los requisitos para aplicar a este programa en Memphis

Suscríbete a nuestros canales

La División de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD) de la Ciudad de Memphis está redoblando sus esfuerzos al lanzar y gestionar programas clave que buscan fortalecer la estabilidad en la vivienda y fomentar la propiedad de casas.

Los funcionarios municipales han confirmado que hay varias iniciativas, tanto a nivel federal como local, en marcha, brindando apoyo financiero vital a los residentes con ingresos bajos y moderados.

La misión principal de la HCD es asegurar que haya viviendas seguras y asequibles, utilizando de manera estratégica los fondos federales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) junto con sus propios recursos.

Apoyo directo para compradores y propietarios de Memphis

El Programa de Asistencia para el Pago Inicial (DPA) es una de las herramientas más valiosas que ofrece la ciudad.

Este programa proporciona fondos esenciales que ayudan a cubrir los costos de cierre y el pago inicial necesarios para adquirir una casa nueva o existente dentro de los límites de Memphis.

Hay diferentes variantes del DPA, como el programa DPA para toda la ciudad, que está diseñado para familias que ganan hasta el 80% del ingreso medio del área, así como programas de incentivos para compradores de vivienda enfocados en educadores y personal de primera respuesta, como el Programa de Incentivos para Compradores de Vivienda para Empleados de las Escuelas del Condado de Shelby en Memphis (MSCS).

Además, la HCD ha puesto en marcha el Programa Piloto de Asistencia para Reparaciones y Rehabilitación Residencial (RRRAP).

Esta iniciativa responde a la urgente necesidad de realizar reparaciones en el hogar, permitiendo que más familias califiquen para programas de eficiencia energética, como el Programa de Asistencia para la Climatización (WAP).

La directora de HCD, Ashley Cash, subrayó que el RRRAP ayuda a cerrar la brecha al cubrir reparaciones que antes impedían a muchos hogares acceder a mejoras en la climatización, contribuyendo así a crear viviendas más resistentes y eficientes.

¿Cuáles son los requisitos?

Los criterios para la asistencia en la compra de vivienda (como el Programa de Asistencia para el Pago Inicial - DPA) y la ayuda para reparaciones (como el RRRAP) se enfocan en la elegibilidad financiera y la ubicación de la propiedad.

1. Requisitos de ingresos

Límite de Ingresos: Los solicitantes deben tener ingresos familiares que no superen un porcentaje específico del Ingreso Medio del Área (AMI) para el Condado de Shelby.

Para el DPA, generalmente necesitas ganar el 80% del AMI o menos (aunque hay programas específicos, como los incentivos para empleados, que pueden tener límites diferentes).

Cabe mencionar que, estos límites se revisan cada año. Una familia de cuatro que supere el límite establecido no podrá calificar.

2. Requisitos de la propiedad y ubicación

Ubicación: La vivienda debe estar situada dentro de los límites de la Ciudad de Memphis.

Tipo de propiedad: Normalmente, solo se aceptan casas unifamiliares, condominios o casas adosadas.

Valor: El precio de compra de la vivienda no debe sobrepasar el límite máximo establecido por el programa (este límite cambia con frecuencia).

3. Requisitos adicionales (DPA - Compradores)

Educación sobre vivienda: En la mayoría de los casos, los solicitantes deben completar un curso de educación y asesoramiento para compradores de vivienda que esté aprobado por el HUD.

Fondos propios: Es posible que se requiera que el solicitante aporte una pequeña cantidad de sus propios fondos al trato.

Historial crediticio: Debes tener un historial de crédito que permita la aprobación de una hipoteca a 30 años.

Asistencia para inquilinos y poblaciones vulnerables

La Memphis Housing Authority (MHA) desempeña un papel clave, administrando el Programa de Vales de Elección de Vivienda (Housing Choice Voucher, conocido como Sección 8), un programa federal que subsidia el alquiler en el mercado privado para familias, ancianos y discapacitados de muy bajos ingresos.

Para aquellos en riesgo de quedarse sin hogar o experimentando inestabilidad, la Oficina de HOME-American Rescue Plan (ARP) colabora con organizaciones sin fines de lucro.

Ellos administran fondos dirigidos a las Poblaciones Calificadas (QP), proveyendo servicios de apoyo, viviendas de alquiler y recursos no congregados, garantizando un enfoque integral para la crisis habitacional.

El Departamento de Vivienda del Condado de Shelby (SCDH) también participa, trabajando en conjunto para desarrollar viviendas asequibles y brindando asistencia con fondos como los del HOME-ARP, que abordan las necesidades de los sobrevivientes de violencia doméstica y otras poblaciones.

Estos programas reflejan un compromiso gubernamental activo y coordinado para enfrentar los desafíos de la vivienda asequible en Memphis, asegurando que los residentes tengan acceso a recursos confiables que faciliten la compra, el mantenimiento y el alquiler de un hogar estable.

¿Cuáles son los requisitos?

1. Requisitos de ingresos

Muy Bajos Ingresos: Los ingresos familiares deben estar por debajo de ciertos límites, generalmente el 50% del AMI para el Condado de Shelby.

La ley requiere que el 75% de los nuevos vales se destinen a familias cuyos ingresos no excedan el 30% del AMI.

2. Requisitos de ciudadanía o estatus

Estatus Legal: El solicitante principal y los miembros de la familia deben ser ciudadanos estadounidenses o tener un estatus migratorio elegible (como residente permanente legal).

3. Antecedentes

Historial de Alquiler: La MHA revisa tu historial de alquiler. Los desalojos por incumplimiento de contrato o actividades relacionadas con drogas en los últimos años a menudo resultan en descalificación.

Antecedentes Penales: Se revisan los antecedentes penales. Los delitos graves o actividades relacionadas con drogas pueden ser motivo de descalificación.

4. Aplicación

Lista de Espera: Es crucial entender que, debido a la alta demanda, la MHA a menudo mantiene una lista de espera cerrada. Los solicitantes solo pueden presentar su solicitud cuando la MHA anuncia que la lista está abierta (lo cual no sucede con frecuencia).

