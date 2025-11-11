Milei recibirá a neoyorquinos que "huyan" de su ciudad tras victoria de Mamdani

Suscríbete a nuestros canales

El presidente argentino Javier Milei dijo que recibiría “cálidamente” a los neoyorquinos que huyen del régimen “comunista” del alcalde recién electo en La Gran Manzana, Zohran Mamdani.

Milei advirtió que Nueva York podría sufrir bajo la filosofía de extrema izquierda que sumió a Argentina en décadas de ruina económica.

“Dedico estas palabras a los neoyorquinos, que han tomado el camino opuesto al de Argentina y ahora vivirán bajo un partido comunista”, declaró Milei en un retiro y gala del Círculo de Acción Política Conservadora (CPAC) en Mar-a Lago a finales de la semana pasada.

“Deben saber que, si las cosas se ponen difíciles, siempre serán bienvenidos con los brazos abiertos en nuestra tierra si buscan prosperar”, dijo.

El alcalde electo Zohran Mamdani se presentó como un socialista democrático, en lugar de un comunista que blande la hoz y el martillo. Sin embargo, un video suyo que volvió a circular y que fue grabado en una conferencia de Jóvenes Socialistas Democráticos de América en 2021, lo muestra defendiendo “el objetivo final de apoderarse de los medios de producción”.

Mamdani, quien ganó las elecciones por la Gran Manzana la semana pasada, prometió congelar los precios de los alquileres, aumentar en gran medida los impuestos a los ricos y a las empresas, hacer que el transporte público en autobús sea gratuito en toda la ciudad, establecer supermercados administrados por el gobierno, servicios gratuitos de cuidado infantil; entre otros.

Para lograrlo necesitaría la aprobación de la legislatura estatal y de la gobernadora Kathy Hochul (demócrata) para aumentar los impuestos y financiar la mayoría de lo prometido.

El partido de Milei, La Libertad Avanza, superó con creces las expectativas en las elecciones de medio término el mes pasado.

Los mercados se sacudieron debido a las encuestas desfavorables que provocaron venta masiva de activos argentinos, incluido el peso; por lo que el equipo del presidente Trump le ofreció un intercambio de divisas de $ 20.000 millones.

Condiciones favorables del gobierno de Milei

Milei asumió su cargo en diciembre de 2023 en medio de una crisis económica, con una inflación de tres dígitos, pobreza creciente y deuda pública masiva.

Desde entonces la inflación se ha nivelado drásticamente, la pobreza bajó de los altos niveles que heredó, Argentina logró un superávit presupuestario y la economía ha crecido al superar la recesión gracias a la terapia de choque inicial que ayudó a controlar la inflación con la sustancial reducción del gasto público y otras reformas.

