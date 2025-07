Multan con $300 a conductor que ingresó a USA con alimentos prohibidos: esto revelaron las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

Especialistas Agrícolas de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos asignados el Puente Internacional Hidalgo confiscaron gran cantidad de frutas prohibidas y que no fueron declaradas; y hojas de plantas frescas; por lo que emitieron una sanción civil, es decir, multan al conductor.

El director del Puerto de Entrada Hidalgo / Pham / Alzandúas, Carlos Rodríguez, señaló: “No declarar productos agrícolas prohibidos puede convertirse en un gasto significativo, costándole el viajero más de lo que quería traer a Estados Unidos”.

Oficiales establecidos en el Puente Internacional Hidalgo, remitieron un vehículo, el 24 de julio, a una inspección secundaria con especialistas agrícolas.

Durante la inspección secundaria, el conductor presentó una declaración negativa de cualquier artículo prohibido.

En el vehículo los especialistas encontraron una hielera con 6 raíces propagativas, 1 kg de hojas frescas de aguacate, 1 Kg de hojas frescas de mango, 1 kg de hojas frescas de guayaba, 2 guanábanas, 1 Kg de chorizo de cerdo.

Además, 2 manzanas, 1 Kg de pulpa de mango, 1 Kg de carne de cerdo, 1 Kg de nances, 8 unidades de plantas propagativas, y 5 kg de tierra. Todos estos artículos tienen prohibida su introducción a Estados Unidos.

Los artículos fueron incautados y examinados para detectar plagas y enfermedades; y luego fueron destruidos.

La CBP recuerda los viajeros que harán inspección

La Customs and Border Protection, CBP,(Aduanas y Protección Fronteriza, reitera a los viajeros que les realizarán una inspección al ingresar a Estados Unidos; y que no intenten llevar artículos agrícolas prohibidos.

En caso de no tener conocimiento si un artículo en particular al país, debe declararlo al oficial durante la inspección primaria; o debe comunicarse con su puerto de entrada local antes de solicitar la entrada con el artículo en particular.

Antes de su visita, los viajeros deben consultar la lista de artículos prohibidos y restringidos.

Los especialistas aplican las cuarentenas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para evitar que ingresen plagas y enfermedades de plantas y animales que pudieran causar perjuicios a la industria agrícola en Estados Unidos.

Ingresar artículos prohibidos puede acarrear multas

Intentar ingresar a territorio estadounidense productos agrícolas prohibidos podría traducirse en demoras para los viajeros y acarrearles una multa que puede oscilar entre $ 300 y $ 1.000.

