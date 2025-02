Operativo de consulado sobre ruedas llega a Chicago Heights: ¿Cómo solicitar una cita?

Suscríbete a nuestros canales

El consulado de México ofrecerá sus servicios móviles la próxima semana en el área de Chicago Heights.

Según una información reseñada por Telemundo, los inmigrantes mexicanos podrán tramitar en los Consulados Sobre Ruedas sus pasaportes, la matrícula consular, la credencial mexicana y actas de nacimiento.

Las jornadas comienzan desde el próximo martes 18 de febrero y se extienden hasta el día 22 de este mes.

¿Cómo solicitar una cita para la jornada?

Las personas interesadas pueden programar su cita por llamada telefónica o por el servicio de mensajería de WhatsApp al 1(424) 309-0009. Otra opción disponible es por el sitio web, http://citas.sre.gob.mx, o al correo electrónico [email protected].

La solicitud de citas, es un servicio gratuito del consulado de México, siempre haga usted el trámite y evite intermediarios. Así previene ser víctima de alguna estafa.

Si necesita conocer los recaudos del trámite a realizar en la jornada, puede ingresar al sitio web de la sede diplomática para verificar todo.

¿Cuál es la ubicación del consulado sobre ruedas?

Si eres mexicano y necesitas algunos de los trámites antes mencionados, puedes acercarte esta semana a la iglesia Our Lady of the Heights Parish, ubicada en 724 Calle 195, Chicago Heights, Illinois 60411.

Además, se realizarán jornadas de asesorías legales en temas migratorios, civiles, laborales y penales.

Es importante destacar que el consulado de México siempre brinda ayuda a todos sus connacionales con consultas en temas de educación, finanzas, servicios de salud, entre otros que sean gratuitos.

