Vivir bien y gastar menos: las 10 ciudades más accesibles de EEUU para 2025

Con el aumento sostenido del costo de vida en Estados Unidos, muchas personas buscan alternativas más asequibles para establecerse sin sacrificar bienestar ni oportunidades.

Aunque mudarse implica planificación, conocer las ciudades más baratas puede facilitar decisiones clave. El análisis de US News & World Report ofrece datos útiles para 2025-2026.

Ciudades más baratas: ¿cómo se definió el ranking?

El estudio consideró factores como el costo mensual de renta, ingreso familiar promedio, índice regional de vida y acceso a actividades culturales y servicios.

Además, comparó estos indicadores con el valor promedio nacional de vivienda en 2024, que se ubicó en $370,489 dólares.

¿Cuáles son las ciudades más baratas para vivir?

Según el ranking, estas son las 10 ciudades donde el estilo de vida cuesta menos en relación con los ingresos familiares:

Anniston, Alabama – Renta promedio: $513

Decatur, Illinois – Renta promedio: $570

Weirton, West Virginia – Renta promedio: $528

Eagle Pass, Texas – Renta promedio: $592

Fort Smith, Arkansas – Renta promedio: $594

Bay City, Michigan – Renta promedio: $636

Enid, Oklahoma – Renta promedio: $647

Mission, Texas – Renta promedio: $699

Springfield, Illinois – Renta promedio: $711

Midland, Michigan – Renta promedio: $873

¿Qué ventajas ofrecen estas ciudades?

Según El Mañana, además de precios bajos, muchas de estas localidades cuentan con buena conectividad, espacios naturales, oferta cultural y comunidades tranquilas con servicios básicos accesibles.

Por ejemplo, Mission y Eagle Pass en Texas ofrecen cercanía con la frontera y oportunidades comerciales. Mientras que Bay City y Midland destacan por su entorno natural.

¿Qué considerar antes de mudarse?

Es clave revisar el mercado laboral local, el sistema educativo, la seguridad y el acceso a salud. El costo de vida no lo es todo.

Además, conviene visitar la ciudad antes de mudarse, hablar con residentes y consultar fuentes oficiales sobre impuestos, transporte y vivienda.

