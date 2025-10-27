Herramienta de prevención en Florida: lanzan una encuesta gratuita para que las personas evalúen su riesgo de cáncer

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo programa de BayCare ofrece a las personas la posibilidad de conocer su riesgo de padecer cáncer sin costo alguno mediante una encuesta llamada CancerIQ.

Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la identificación temprana del riesgo, basada en factores personales y familiares, para mejorar la prevención y el manejo de la enfermedad.

La información fue obtenida del portal web de BayCare, que detalla cómo esta herramienta ayuda a quienes desean saber si tienen mayor probabilidad de desarrollar diferentes tipos de cáncer.

Evaluación rápida y sencilla para el riesgo oncológico

CancerIQ es una encuesta que toma alrededor de cinco minutos y permite evaluar la probabilidad de que un individuo desarrolle hasta nueve tipos comunes de cáncer, como mama, colon y pulmón. La encuesta analiza antecedentes familiares, condiciones personales y factores ambientales para generar un perfil de riesgo personalizado.

Según la enfermera practicante Erika Oschmann, el programa está diseñado específicamente para cada persona. Cuando la encuesta señala un riesgo alto, se recomienda realizar estudios preventivos antes de la edad estándar, como mamografías y resonancias magnéticas más frecuentes.

Aquellos con resultados que indican alto riesgo pueden ser referidos a la Clínica de Alto Riesgo de BayCare, donde especialistas planifican estrategias de atención preventivas.

El director médico, Dr. Peter Blumencranz, dijo que la intención es detectar y tratar el cáncer en etapas más tempranas para mejorar el pronóstico.

BayCare también ofrece asistencia financiera para quienes puedan necesitar apoyo para los tratamientos preventivos derivados del programa CancerIQ.

La invitación se extiende especialmente a personas de entre 25 y 45 años, aunque la encuesta está disponible para cualquier edad. La experiencia de Desnee Ebner-Rivers, usuaria del programa, destaca la importancia de este tipo de evaluaciones para la toma de decisiones preventivas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube