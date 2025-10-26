Documentos

Pasaporte ordinario y habilitado: diferencias, precios y cómo solicitarlo

El organismo detalló cómo es el procedimiento para solicitar el documento

Por Selene Rivera
Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 06:27 pm

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) explicó las diferencias entre los pasaportes habilitado y el ordinario.

A través de su cuenta en Instagram, el Saime difundió también el proceso para solicitar el documento ante el ente identificador del país.

Diferencias entre el pasaporte habilitado y ordinario

De acuerdo con la información proporcionada, la diferencia de precios entre estos pasaportes son las siguientes:

Ordinario

  • Para menores de entre 3 meses y 2 años y 11 meses de edad, tiene un costo de 108 dólares
  • Desde los 3 hasta los 17 años con once meses de edad tiene un costo de 162 dólares.
  • Mayores de edad, a partir de los 18 años cuesta 216 dólares.

Habilitado

  • Para menores de entre 3 meses y 2 años y 11 meses de edad, tiene un costo de 290 dólares
  • Desde los 3 hasta los 17 años con once meses de edad tiene un costo de 310 dólares.
  • Mayores de edad, a partir de los 18 años cuesta 350 dólares.

¿Cómo solicitarlo?

En este sentido, el Saime detalla que el procedimiento para solicitar el documento es el siguiente:

Ordinario

  • Este pasaporte se puede solicitar en cualquiera de las sedes regionales del Saime
  • La solicitud del documento de viaje debe realizarse a través de la página web www.saime.gob.ve
  • Tiene un tiempo de espera de 8 a 15 días hábiles y su costo depende de la edad del solicitante.

Habilitado

  • Para solicitar este documento de viaje, debe hacerlo a través del portal web del Saime.
  • Solo se puede tramitar en la oficina Simón Bolívar, ubicada en la ciudad de Caracas
  • Tiene un tiempo de enterga de 48 horas y su costo depende de la edad del solicitante

 

