Pasaporte ordinario y habilitado: diferencias, precios y cómo solicitarlo

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) explicó las diferencias entre los pasaportes habilitado y el ordinario.

A través de su cuenta en Instagram, el Saime difundió también el proceso para solicitar el documento ante el ente identificador del país.

Diferencias entre el pasaporte habilitado y ordinario

De acuerdo con la información proporcionada, la diferencia de precios entre estos pasaportes son las siguientes:

Ordinario

Para menores de entre 3 meses y 2 años y 11 meses de edad, tiene un costo de 108 dólares

Desde los 3 hasta los 17 años con once meses de edad tiene un costo de 162 dólares.

Mayores de edad, a partir de los 18 años cuesta 216 dólares.

Habilitado

Para menores de entre 3 meses y 2 años y 11 meses de edad, tiene un costo de 290 dólares

Desde los 3 hasta los 17 años con once meses de edad tiene un costo de 310 dólares.

Mayores de edad, a partir de los 18 años cuesta 350 dólares.

¿Cómo solicitarlo?

En este sentido, el Saime detalla que el procedimiento para solicitar el documento es el siguiente:

Ordinario

Este pasaporte se puede solicitar en cualquiera de las sedes regionales del Saime

La solicitud del documento de viaje debe realizarse a través de la página web www.saime.gob.ve

Tiene un tiempo de espera de 8 a 15 días hábiles y su costo depende de la edad del solicitante.

Habilitado

Para solicitar este documento de viaje, debe hacerlo a través del portal web del Saime.

Solo se puede tramitar en la oficina Simón Bolívar, ubicada en la ciudad de Caracas

Tiene un tiempo de enterga de 48 horas y su costo depende de la edad del solicitante

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube