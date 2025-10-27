¿Quieres ahorrar sin pagar impuestos en EEUU? Con esta cuenta especial podrás hacerlo

Suscríbete a nuestros canales

Iniciar la planificación financiera para la jubilación resulta más sencillo y fiscalmente eficiente con la apertura de una cuenta Roth IRA (Individual Retirement Account).

Esta herramienta de ahorro permite que el dinero invertido crezca libre de la carga impositiva y, lo más importante, facilita retiros futuros de ganancias sin pagar impuestos, siempre y cuando el titular cumpla con ciertos requisitos establecidos.

Según Solo Dinero, una Roth IRA se caracteriza por financiarse con dinero que ya pagó impuestos (after-tax dollars).

Esto significa que el contribuyente no obtiene una deducción fiscal inmediata por sus aportaciones; a cambio, sus inversiones capitalizan sin pagar impuestos.

Al momento del retiro en la edad adulta, el usuario recibe tanto el capital como las ganancias netas de impuestos, ofreciendo una ventaja considerable a largo plazo para asegurar la estabilidad económica en la tercera edad.

Trámite

Para iniciar el trámite de apertura de una Roth IRA, el solicitante debe verificar que cumple con las condiciones básicas que exige el gobierno estadounidense.

Necesita demostrar que posee ingresos provenientes de un empleo o trabajo por cuenta propia. Adicionalmente, sus ingresos deben mantenerse por debajo del límite establecido para 2025, el cual se mide a través del Ingreso Bruto Ajustado Modificado (MAGI).

Una vez que la persona confirma que cumple con los límites de ingresos, procede a elegir una institución financiera, que puede ser un banco, una cooperativa de crédito o un corredor de bolsa en línea (bróker) como Fidelity o Vanguard.

Finalmente, el solicitante debe reunir y proporcionar la información necesaria para formalizar la cuenta.

Procedimiento

El procedimiento para abrir la cuenta Roth IRA requiere seguir varios pasos sencillos:

Verifica que cumples los requisitos: Confirma que tienes ingresos por trabajo y que tu ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) no supera el límite permitido para 2025.

Confirma que tienes ingresos por trabajo y que tu ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) no supera el límite permitido para 2025. Elige la institución financiera: Selecciona un banco, cooperativa de crédito, bróker en línea o plataforma de inversión digital.

Selecciona un banco, cooperativa de crédito, bróker en línea o plataforma de inversión digital. Reúne la información necesaria: Ten a la mano tu Número de Seguro Social (SSN), fecha de nacimiento, dirección, información de empleo y tus datos bancarios para futuros depósitos.

Ten a la mano tu Número de Seguro Social (SSN), fecha de nacimiento, dirección, información de empleo y tus datos bancarios para futuros depósitos. Completa la solicitud: Llena la solicitud en línea, proporciona tus datos, elige la opción Roth IRA y acepta los términos. Algunas plataformas pueden solicitar una foto de tu identificación para verificar tu identidad.

Llena la solicitud en línea, proporciona tus datos, elige la opción Roth IRA y acepta los términos. Algunas plataformas pueden solicitar una foto de tu identificación para verificar tu identidad. Deposita dinero en tu cuenta: Realiza un depósito inicial y considera establecer contribuciones automáticas desde tu cuenta bancaria.

Realiza un depósito inicial y considera establecer contribuciones automáticas desde tu cuenta bancaria. Selecciona tus inversiones: Define en qué instrumentos invertirás (fondos mutuos, ETFs, acciones, bonos), o elige un plan automatizado si no tienes experiencia en gestión de inversiones.

Límites

El Gobierno federal establece límites estrictos para las contribuciones anuales a la Roth IRA. Durante el año 2025, el máximo que una persona puede aportar es de $6 500 si es menor de 50 años, y de $7 500 si tiene 50 años o más, incluyendo el aporte de recuperación (catch-up contribution).

Adicionalmente, la Roth IRA ofrece al contribuyente la flexibilidad de retirar sus aportaciones iniciales en cualquier momento sin enfrentar penalizaciones.

Lo más atractivo de esta herramienta es que las ganancias se liberan de impuestos por completo si el titular mantiene la cuenta abierta por al menos cinco años y ha alcanzado la edad de 59 años y medio.

