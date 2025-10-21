Celebran la 11ª edición de la Carrera Plaza’s: recorrieron Baruta y otros municipios

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 19 de octubre se celebró la edición número 11, de la media maratón 21K y caminata participativa 5K de Automercados Plaza’s y su Fundación, a beneficio de Aldeas Infantiles SOS Venezuela.

El entusiasmo y pasión de unos 1500 atletas se dio cita en esta emblemática competencia, organizada por Retos Venezuela, que partió en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes.

La entrega de los kits de carrera, que incluyeron productos de marcas patrocinantes y el número de competidor, se llevó a cabo el sábado 18 de octubre, en el estacionamiento descubierto del C.C. Valle Arriba Market Center.

El diseño de la camisa oficial fue elaborado por el reconocido artista plástico Oscar Olivares, la cual se pudo adquirir en la página www.retosvenezuela.com, mientras que las medallas también se inspiraron en el arte de la franela.

Además, todos los inscritos que retiraron sus materiales pudieron disfrutar del acostumbrado “Pasta Party” en la sucursal del Plaza’s, ubicada en este centro comercial.

¿Cuál fue la ruta de la caminata?

La ruta de la media maratón incluyó Baruta, Sucre y Chacao, mientras que el recorrido de la caminata se desarrolló solo en Baruta.

El día de la competencia hubo una jornada de reciclaje con Multirecicla, apoyada por los voluntarios de Asociación Scouts de Venezuela. Asimismo, antes de la premiación, todos los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar los productos que ofrecieron las marcas patrocinantes, divertirse con una clase de baile a cargo de Che Dance y disfrutar del show de una banda musical en vivo.

