¡Nuevo sorteo regará millones en el país!

Este jueves 16 arranca Loto Millón, la nueva apuesta de la Lotería de Lara para los amantes de los juegos de azar. El mayor atractivo es un jugoso premio de tres millones de dólares, y las ganancias van inmediatamente a una billetera virtual.

En un evento animado por Samir Bazzi las autoridades de la Lotería de Lara explicaron que el sorteo está autorizado por la Comisión Nacional de Lotería (Conalot), y que las oportunidades de ganar son muchas.

"Es una forma amigable de jugar, ganas el monto que inviertes multiplicado por lo que desees: la apuesta mínima es 50 bolívares y puedes ganar esa cifra multiplicada por 11. La gente puede pagar su jugada por tarjeta de crédito, débito, pago móvil, bancos nacionales e internacionales. Al ganar el premio llega automáticamente a la billetera online, así que juegas y cobras sin tener que salir de casa", explicó Mirna Linares, Presidenta de la Lotería de Lara.

Una cifra que puede cambiar la vida

Los sorteos se harán en vivo a través del canal de Youtube somoslotomillon y los resultados estarán disponibles y actualizados también en la web www.tulotomillon.com . Allí los jugadores deben registrarse con los datos personales, pues eso permitirá crear la billetera virtual del banco del cuentahabiente.

Los creadores del sorteo destacan que es muy sencillo jugar y ganar, porque existen Loto 3, Loto Cash y Loto Millón. Cada uno tiene predeterminados los montos a jugar y la cifra que va a recibir el ganador con los números en orden de extracción e incluso en otro orden.

Cuatro animadoras estarán a diario en los sorteos, exhortando a los venezolanos a formar parte de la modalidad de juego en la que no necesitan ir a una agencia para comprar los boletos ni cobrar los premios.

Criss Monterrey