EK lanza al mercado la SRK 400 y SRT 550 - 700 de QJMOTOR

EK, Empire Keeway, comercializa en Venezuela la marca QJMOTOR, fundada en 1985 y que - en alianza con Keeway Motor Group - está presente en más de 130 países. Para los amantes de la aventura, trae el modelo SRT 550 y SRT 700, cada una en dos versiones, una de calle y otra trail, esta última identificada con una X, con equipamiento especial. Para los urbanos, trae la SRK 400 con motor 400.

SRT lista para la aventura

La gama SRT de QJMOTOR viene con motor de 2 cilindros en línea, 8 válvulas DOHC (Double Overhead Camshaft), refrigerado por líquido, EFI (Electronic Fuel Injection) marca Bosch, caja de 6 velocidades, frenos delanteros de doble disco y ABS, suspensión delantera invertida y capacidad de combustible de 19,5 litros.

El motor de la SRT 700S tiene potencia de 75 HP, 68 Nm de torque con sus 698 c. c. y viene en colores: negro, rojo, azul. La SRT 550 tiene motor de 554 c. c., 47 HP de potencia y 51 Nm de torque. Este modelo espera a los moteros en colores negro, rojo y amarillo.

Las versiones estándar del SRT vienen con rines de aluminio de 17” en ambas ruedas y las versiones Trail / Doble propósito, identificadas con la letra X, cuentan con rines de rayos (tubeless) de 19" en la parte delantera y 17” en la parte trasera, pinzas de frenos Brembo, cauchos Metzeller, suspensión Marzocchi, pantalla TFT a color con conexión Bluetooth, mandos iluminados, calefacción de asiento y puños.

El modelo SRT en sus cilindradas 550 y 700, y cualquiera de sus versiones, está hecho para todo propósito. Los materiales premium, asientos ergonómicos y acabados, ofrecen calidad y confort. La suspensión absorbe los impactos de terrenos difíciles ofreciendo una conducción suave y controlada. En carretera, su estabilidad es notable incluso a altas velocidades.

Alirio Plaza, Gerente Ejecutivo de Comercialización de EK, aseguró que la SRT 550 y 700 es “un deleite para la vista”. Tiene un diseño moderno de construcción robusta para resistir cualquier reto que el camino presente, un sistema ABS y equipamiento que mejoran la experiencia de conducción. “Con líneas agresivas y detalles funcionales, el sonido grave y poderoso que emite el motor, inspira seguridad, confianza y es un reflejo de su espíritu”, expresó.

EK

SRK 400 atrevida y desafiante

La SRK 400 tiene motor 400 c. c., 2 cilindros en línea, 8 válvulas DOHC (Double Overhead Camshaft), refrigerado por líquido (potencia de 40,89 HP y torque 37Nm), EFI (Electronic Fuel Injection) marca Bosch, caja de 6 velocidades, frenos delanteros de doble disco con ABS, y suspensión delantera invertida, es la deportiva de Venezuela.

Su diseño agresivo y estilizado, con carenados aerodinámicos y acabados de alta calidad capturan la atención. Es una moto ágil y potente que da al conductor una intensa sensación de velocidad combinada con un revestimiento externo que permite cortar el viento con facilidad. La SRK 400 viene a cortar el aire en color negro con chasis tubular de color naranja, pantalla TFT a color, Bluetooth, mandos iluminados, suspensión trasera monoshock ajustable, iluminación full led

Gracias a su tecnología avanzada, “la SRK 400 ofrece una sensación de control y estabilidad incluso en curvas cerradas. Aunque está diseñada para minimizar las vibraciones, transmite una sensación de conexión directa con el motor, especialmente a altas revoluciones. El rugido del motor es profundo y potente, un sonido que, además de música para los oídos de los entusiastas, refleja la potencia y el rendimiento de la moto”; así describió Plaza la experiencia de conducción.

EK

QJMOTOR en MotoGP y SSP

La marca QJMOTOR tiene tiempo relacionándose con los deportes de moto velocidad. En el año 2005, junto con Keeway Motor Group, compró al fabricante de motos italianas Benelli, acreedora de innumerables premios en las pistas durante las décadas de los 50 y 60. Esta unión permitió compartir recursos de diseño y producción con una de las marcas de motos más antiguas del mundo (fundada en Pesaro, Italia, 1911).

Desde el año 2020, QJMOTOR tiene una alianza estratégica con la legendaria marca italiana MV Augusta para la fabricación y distribución de varios modelos. En el 2022, entró a competir en la categoría Moto3 de la moto GP y, al año siguiente, comienza a competir en Moto2. En el 2024, se convirtió en la primera marca china en participar en el marco del campeonato mundial de Superbike, conocido como SSP.

Las SRT 550 – 700 y SRK 400 tienen garantía de 2 años o 20000 km. Están disponibles en más de 160 concesionarios EK; ubicados en todos los estados del país y el listado se muestra al entrar a la sección Dónde Comprar de empirekeeway.com. En Instagram y TikTok, @empirekeeway para más información.

