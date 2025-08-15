¡Mundial 2026 a la vuelta de la esquina! Definen fecha para el sorteo

Suscríbete a nuestros canales

El periodista argentino Gastón Edul ha adelantado en sus redes sociales la posible fecha y sede del sorteo para la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Según esta información, el evento se llevaría a cabo en la ciudad de Las Vegas el 5 de diciembre de 2025.

La fecha, a poco más de medio año para el comienzo del torneo, resulta estratégica. Para el 5 de diciembre, las eliminatorias de la mayoría de las confederaciones ya habrán finalizado, y solo quedarán pendientes los partidos de repechaje que se jugarán posteriormente para definir a todos los participantes.

Las 48 selecciones conocerán las fechas tras el sorteo

Una vez realizado el sorteo, las 48 selecciones clasificadas conocerán a sus oponentes, el calendario de sus partidos y las ciudades en las que jugarán.

Esto permitirá a los equipos, a las delegaciones y a los aficionados planificar sus itinerarios de manera definitiva para la primera Copa del Mundo masculina que se celebrará en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Fechas clave del torneo

La cita mundialista de 2026 tiene fechas oficiales establecidas. El torneo dará inicio el 11 de junio de 2026 y finalizará con la gran final el 19 de julio de 2026. El anuncio del sorteo a finales de 2025 marcaría un punto de inflexión en la cuenta regresiva, intensificando la anticipación que rodea al campeonato.

Aunque la FIFA no ha emitido un comunicado oficial, se espera que en las próximas semanas o meses se confirme la información sobre la fecha y la sede del sorteo, lo que daría paso a la definición del camino de las selecciones rumbo a la gloria en el Mundial 2026.

