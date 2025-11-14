Refrigera con estilo: La nueva línea 'Sleek' de Condesa está disponible en MultiMax

Suscríbete a nuestros canales

La marca líder en electrodomésticos de Venezuela, Condesa, ha presentado oficialmente su nueva línea de refrigeradores de alta gama, 'Sleek'. Este lanzamiento se consolida gracias a la gestión comercial y de innovación impulsada por Nasar Dagga a través de MultiMax, asegurando que la tecnología de punta llegue a los hogares venezolanos.

Con el cautivador eslogan "Simply Elegant" (Simplemente Elegante), esta nueva línea combina estética minimalista, gran capacidad y eficiencia energética, buscando llevar el lujo discreto y la funcionalidad superior. La alianza estratégica con el modelo multimarca que garantiza la disponibilidad inmediata de estos productos a nivel nacional.

Nasar Ramadan Dagga, CEO de CLX Group y presidente de MultiMax, resaltó la importancia de la alianza:

“Como parte de la filosofía empresarial de MultiMax, con un innovador concepto multimarca, y siendo la casa matriz exclusiva de la tecnología para el hogar de Condesa, podrán adquirir productos de alta gama, calidad y precio, con sello venezolano. Recibimos en todas nuestras brand Shop esta nueva línea pensando en la comodidad y el bienestar de los venezolanos”, expresó.

Por su parte, Condesa invita a los consumidores a experimentar la diferencia que hace un diseño verdaderamente elegante, respaldado por una tecnología inteligente, eficiente, accesible.

Un lanzamiento con proyección Gglobal desde China

El lanzamiento oficial de 'Sleek' tuvo lugar durante la Feria de Cantón en Guangzhou, China, capturando la atención internacional. En el evento, el CEO de Condesa, Manzur Dagga, develó los nuevos modelos Side by Side y Cross Door.

El evento tuvo lugar en un epicentro global de la tecnología y el diseño, donde los invitados vivieron una experiencia inolvidable, enmarcada por el imponente horizonte iluminado de la ciudad y el fondo de la Torre de Cantón con su silueta esbelta de 600 metros, un ícono de la ambición arquitectónica china.

El presidente de Condesa expresó que la línea 'Sleek' ha sido concebida en el punto exacto donde convergen el diseño, la capacidad de almacenamiento y la tecnología. “Esta nueva propuesta promete llevar un aire de lujo discreto y funcionalidad superior a los hogares”, aseveró Manzur Ramadán Dagga.

Tecnología accesible: aspiracionalidad para el hogar venezolano

Condesa destacó que 'Sleek' no solo es un avance en diseño y tecnología, sino también un paso estratégico para democratizar la calidad premium, ofreciendo lo que denominan "Aspiracionalidad accesible".

Manzur Dagga, enfatizó que estos productos se alinean perfectamente con la visión de ofrecer aspiracionalidad accesible. “Las familias venezolanas desean productos modernos y funcionales, con la nueva línea Sleek, les damos acceso a una tecnología y un diseño premium que antes estaban reservados para un nicho muy pequeño del mercado. Estamos llevando la elegancia simple a cada hogar”, aseguró.

Disponibilidad inmediata en MultiMax a nivel nacional

Tras su presentación internacional, la línea de refrigeradores 'Sleek Design Line By Condesa' está disponible de manera inmediata para los consumidores venezolanos.

MultiMax, como casa matriz exclusiva de la tecnología para el hogar de Condesa en Venezuela, es el punto de venta oficial. Los nuevos modelos se podrán adquirir en todas las Brand Shops a nivel nacional.

Desde hace más de cinco años, MultiMax, bajo el liderazgo visionario de Nasar Ramadan Dagga Mujamad, se ha consolidado como un símbolo de progreso e innovación tecnológica, integrando en sus tiendas más de 400 marcas de gran trayectoria nacional e internacional. Este concepto multimarca se encuentra disponible en más de 19 regiones de Venezuela, acercando la tecnología de marcas como Condesa a todo el territorio nacional.

