Carrera y Caminata Caracas 5K: aquí las vías alternas para este domingo 7 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 7 de septiembre, Caracas se prepara para recibir una nueva edición de la Carrera y Caminata Caracas 5K, organizada por Tintaymedia.

La jornada deportiva se desarrollará en el circuito Las Mercedes–Bello Monte, respaldado por la Alcaldía de Baruta por su accesibilidad y condiciones de seguridad.

Vías alternas por la Carrera Caracas 5K

El evento se realizará en el eje vial de Las Mercedes y Bello Monte, con salida desde la Plaza Alfredo Sadel a las 7:00 a.m.

Cabe destacar que la jornada iniciará con la entrega de chips entre las 5:30 y las 6:30 a.m.

Para evitar congestión vehicular, se recomienda utilizar las siguientes vías alternas: Av. Rómulo Gallegos, Av. Principal de La Urbina, Av. Río de Janeiro y la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro.

También estarán disponibles rutas como la Av. Victoria, Av. Nueva Granada, Av. San Martín, Av. Intercomunal de El Valle, Av. Casanova y Av. Páez.

Transporte público como alternativa

El Metro de Caracas, especialmente la Línea 1, ofrece una opción eficiente para quienes deseen evitar el tráfico superficial en zonas afectadas por el evento.

Las estaciones cercanas al circuito estarán operativas desde temprano, facilitando el acceso a Las Mercedes y Bello Monte sin complicaciones.

Crecimiento del evento

La Carrera Caracas 5K nació en 2022 como iniciativa de Tintaymedia para promover el deporte y el reencuentro social tras la pandemia.

En su primera edición participaron más de 380 personas. En 2023, el evento benefició a organizaciones como Huellas de Bondad y Senosalud.

Este año, se espera superar los 600 asistentes, con apoyo logístico de más de 40 marcas y voluntarios desplegados en puntos clave del recorrido.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube