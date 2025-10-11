Cuidado y tala de árboles: estos so los estragos que han dejado las lluvias en la capital

Suscríbete a nuestros canales

Las alcaldías del Área Metropolitana de Caracas han intensificado sus planes de desmalezamiento, limpieza de drenajes y poda de árboles para mitigar los riesgos asociados a la temporada de lluvias.

Estos trabajos preventivos buscan reducir la obstrucción de quebradas y alcantarillas, y eliminar ramas en riesgo de caída.

El éxito del plan, sin embargo, depende en gran medida de la colaboración ciudadana para no arrojar desechos sólidos en los cauces y sistemas de drenaje.

Bajo lineamientos de la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, estos trabajos son efectuados para dar respuesta a cualquier tipo de situación que pueda presentarse en la ciudad capitalina, en pro de construir una ciudad segura.

Un elemento clave para la protección civil

Con la intensificación de las ondas tropicales sobre Venezuela, las diferentes alcaldías que conforman la capital han acelerado sus Planes de Mitigación de Riesgos para evitar que el material vegetal y la basura obstruyan el drenaje y provoquen inundaciones o accidentes.

Los equipos de la Corporación de Servicios Municipales Libertador (CSML) atienden de manera frecuente los reportes de árboles secos o en alto riesgo, especialmente aquellos cuyas ramas presentan deterioro estructural.

Las autoridades hacen el llamado a la conciencia ciudadana, ya que gran parte del material que termina obstruyendo quebradas, torrenteras y alcantarillas no proviene solo de la maleza, sino de basura, escombros y cachivaches.

Afectaciones por lluvias

La tarde de este viernes 3 de octubre se registraron fuertes lluvias en Caracas, lo que ocasionó la caída de árboles en la avenida Los Ilustres de San Pedro, se reportó que no se encontraron heridos.

El miércoles 10 de septiembre, tras un fuerte aguacero, bastaron para derribar un árbol en el kilómetro 2 de El Junquito, dañando el tendido eléctrico de la parroquia, dejando a cientos de familias sin luz en plena tormenta.

Carlos Peláez, ecólogo urbano, sostuvo que el cuidado de los árboles debe abordarse con un enfoque fitosanitario, centrado en su bienestar para que puedan cumplir su función vital, explicó a Crónica uno.

En 2024, el Ministerio de Ecosocialismo (Minec) y la Alcaldía de Caracas anunciaron el Plan de Arborización, una iniciativa que prometía mantenimiento continuo, cuidado de las plantas y podas preventivas para reducir riesgos en épocas de lluvia y sequía.

¿Cómo pedir una solicitud de poda de árbol?

Para realizar la poda de un árbol en Caracas, debes ingresar al Sistema Integrado de Gestión para el Seguimiento y Control de los Trámites del Sector Público Sigat, seleccionar la Alcaldía, buscar la sección de Ecosocialismo y Control Ambiental, y solicitar el permiso de "Poda y Tala".

Es una de las solicitudes más comunes de los ciudadanos. Las podas mal ejecutadas también pueden desequilibrar la copa, lo que vuelve al árbol más vulnerable a los vientos, señala Peláez.

