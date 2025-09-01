Rehabilitan alumbrado público y reparan averías en Caricuao y Altagracia: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Caracas, a través de su Gabinete de Servicios Públicos, ha intensificado las labores de recuperación de la infraestructura urbana en varias parroquias de la ciudad.

Recientemente, las cuadrillas se enfocaron en el bulevar Josefa Camejo, situado en la UD7 de la parroquia Caricuao, donde se realizaron trabajos de instalación de luminarias, tendido de cableado eléctrico y reparación de tanquillas. Además, se atendieron técnicamente 35 averías reportadas en la zona.

Las remodelaciones forman parte de un plan integral de rehabilitación que busca optimizar la infraestructura y garantizar el adecuado tránsito peatonal y vehicular.

El despliegue de los equipos operativos se ha mantenido en diferentes sectores de Caricuao, coordinando las labores con las vocerías comunitarias para priorizar las áreas con mayores necesidades y agilizar las respuestas.

Mantenimientos en Altagracia

En paralelo, la compañía Aguas Caracas llevó a cabo trabajos de mantenimiento preventivo en la parroquia Altagracia, específicamente en la comunidad Cuatro Raíces, Circuito Comunal 1.

La intervención se ejecutó en la calle José María Vargas y benefició a 55 apartamentos del Consejo Comunal La Nueva Esperanza, adscrito a la Comuna Socialista Ina Norte, informó VTV.

El 1x10 del Buen Gobierno como eje central

Las acciones descritas se enmarcan en la política de las Siete Transformaciones (7T), una iniciativa del Ejecutivo nacional que considera el fortalecimiento de los servicios públicos como un pilar estratégico para el desarrollo territorial y el bienestar colectivo.

La ejecución de estos trabajos responde a las solicitudes canalizadas por las comunidades a través del Sistema 1x10 del Buen Gobierno, un mecanismo diseñado para que los ciudadanos reporten sus necesidades prioritarias y reciban atención directa de las instituciones pertinentes.

