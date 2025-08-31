Impulsan plan de prevención: crecida del río Orinoco marca récord histórico

Suscríbete a nuestros canales

El estado Bolívar enfrenta una emergencia por la crecida histórica del río Orinoco, que ha impactado a más de 7.900 familias en diversas comunidades.

Según reportó noticiero Televen, la gobernadora Yulisbeth García confirmó que las autoridades entregan alimentos, gas, medicinas, colchones y mosquiteros para atender a la población afectada.

Crecida del río Orinoco alcanza niveles históricos y preocupa a expertos

El Orinoco llegó a 18,14 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en el segundo desbordamiento más alto registrado en la historia reciente de la región.

La hidrometeoróloga María Isabel Rojas explicó que, aunque las crecidas son recurrentes, su frecuencia e intensidad han aumentado de forma notable en los últimos años.

Asimismo, recordó que eventos similares ocurrieron en 1876, 1892, 1942, 2018 y ahora en 2025, lo que plantea un reto urgente en materia de prevención.

Factores que intensifican las inundaciones

Rojas señaló que el cambio climático, la deforestación y la ocupación desordenada de zonas ribereñas han incrementado la magnitud de las crecidas en el Orinoco.

Además, el desbordamiento de afluentes en los Andes y de ríos colombianos como el Meta y el Guaviare ha elevado el caudal del río principal.

Estos factores combinados generan un escenario de riesgo que exige acciones inmediatas y coordinadas entre autoridades y comunidades.

Propuestas para mitigar futuras emergencias

La especialista propone elaborar mapas de riesgo y un plan de ordenamiento territorial que impida construir en áreas vulnerables a inundaciones.

También sugiere soluciones híbridas que combinen obras civiles con medidas basadas en la naturaleza, como humedales de retención y recuperación de la cuenca.

Implementar estas acciones requiere cambios en la planificación urbana y en la conciencia ciudadana sobre el uso responsable del suelo.

Llamado a la prevención y al desarrollo sostenible

La gobernadora reiteró que el trabajo conjunto entre gobierno y comunidades es clave para enfrentar la emergencia y prevenir daños mayores en el futuro.

Finalmente, insistió en que la protección de la cuenca del Orinoco y la planificación sostenible son esenciales para garantizar la seguridad de las familias ribereñas.

