Realizan desalojo preventivo de playas este 30 de agosto: sepa más

Este sábado 30 de agosto, autoridades locales anunciaron el desalojo preventivo de ciertas playas.

De acuerdo con el reporte, la acción se realiza debido a las condiciones climatológicas y en aras de prevenir riesgos.

Realizan desalojo preventivo de playas este 30 de agosto

A través de sus redes sociales, Manuel Ferreira, alcalde de Lechería, ofreció los detalles.

"Debido a las condiciones climatológicas y en aras de prevenir riesgos para nuestros vecinos y quienes nos visitan, decidimos suspender el uso de nuestras playas por lo que resta del día de hoy. Es importante que concienticemos sobre lo peligrosas que pudieran ser las tormentas cuando se presentan con descargas eléctricas, sobre todo para quienes prefieren mantenerse dentro del agua mientras estas se suscitan", escribió en su cuenta oficial de X.

Para este sábado 30 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indicó que en Venezuela se prevé cielo con nubosidad parcial en buena parte del país.

No obstante, se resaltan áreas con desarrollo nuboso asociado a precipitaciones de intensidad variable al norte de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta, Monagas, Anzoátegui, Guárico y Zulia.

También alertó sobre el paso de la onda tropical N.°32.

