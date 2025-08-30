¡Atención conductores! Baruta cierra esta calle: conozca la fecha y ubicación

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldía de Baruta anunció restricciones viales en una de las calles del municipio.

A través de su cuenta de Instagram, informaron que esta medida se toma para realizar trabajos de pavimentación y mejoras.

Se sugiere a los conductores que frecuentan el municipio tomar precauciones y planificar su ruta con antelación.

Mantenimiento en calle de Baruta

De acuerdo con la información oficial, desde el 1 de septiembre, se estarán realizando trabajos de mantenimiento y pavimentación en la siguiente dirección:

Avenida Principal de Caurimare

Se estima que las labores de mantenimiento durarán diez días, lo que permite la libre circulación desde el jueves 11 de septiembre.

Las autoridades de Baruta informan a los conductores que está prohibido estacionarse en la zona durante este periodo, por ello, deberán tomar sus previsiones.

Otras vías cerradas en Caracas por mantenimiento

El Ministerio de Transporte anunció que la autopista Troncal 01 tendrá un cierre parcial por trabajos de mantenimiento.

La medida afecta el puente del distribuidor Las Gaviotas, en Coche, y se realiza en sentido hacia Maracay.

Los trabajos comienzan el 1º de septiembre y se extienden hasta el 4 de octubre. El horario de cierre es desde las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

A su vez, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) también realiza trabajos de mantenimiento en la avenida Baralt, en el municipio Libertador.

Las labores en la vía iniciaron el 27 de agosto a las 8:00 p.m. El INTT no informa la fecha de finalización ni si la vía tendrá un cierre parcial.

Las autoridades de transporte piden a los conductores tomar precauciones y usar vías alternas.

