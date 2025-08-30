Ministerio de Transporte anuncia cierre total de esta vía hasta el 7 de septiembre: aquí las rutas alternas

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por mejorar la infraestructura vial del país, el Ministerio de Transporte anunció el cierre de una carretera durante los primeros días de septiembre.

De acuerdo con el organismo, estas medidas, temporales y necesarias, garantizan la seguridad y la fluidez del tráfico a largo plazo.

Las autoridades piden a los conductores colaboración para que las labores se realicen sin contratiempos.

¿Cuál será la vía cerrada?

Según la información oficial, desde el 1 al 7 de septiembre, la Troncal 10 se mantendrá cerrada por completo entre los sectores Santa Bárbara y El Silencio, por trabajos de rehabilitación de una alcantarilla. Esta vía conecta los estados Bolívar y Delta Amacuro.

El Ministerio de Transporte insta a los conductores a que tomen las previsiones necesarias.

Debido a este cierre, el tráfico se desvía por el sector Crucero de Mata Negra hasta la salida de Río Tigre, en sentido hacia Morichal.

Otros cierres realizados en agosto 2025

El 14 de agosto de 2025, el puente General Rafael Urdaneta, conocido también como el Puente sobre el Lago de Maracaibo, se cerró de forma parcial.

La medida se llevó a cabo entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde para reemplazar los cables de acero en un tramo de la estructura.

El cierre afectó el paso a la altura del pilar 24 en dirección Maracaibo-Costa Oriental del Lago.

A su vez, el Instituto Autónomo de Transporte y Estrategia Superficial del municipio Sucre (IMAT), en el estado Miranda, también anunció un cierre parcial en la avenida Francisco de Miranda.

El cierre, que tuvo lugar el 7 y 8 de agosto, restringió el paso entre el Museo de Transporte y la calle Santa Ana, a la altura del centro comercial Líder, debido a trabajos de demarcación.

