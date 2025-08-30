¿Conoces qué es el Running? Conoce el ejercicio que es calificado como uno de los más completos

Suscríbete a nuestros canales

En estos días de calor intenso, hacer running en Caracas puede parecer un desafío, pero su geografía y clima tropical no es un impedimento para los amantes de correr.

La ciudad ofrece rincones y circuitos que, con las precauciones adecuadas, se convierten en el escenario perfecto para seguir disfrutando de este deporte.

Los mejores lugares para el running

Los parques son sin duda los grandes aliados de los runners caraqueños:

Parque del Este: este parque es muy popular y accesible para corredores de todos los niveles.

Su circuito pavimentado interno ofrece un trayecto seguro y agradable a través de áreas verdes con árboles frondosos. Puede armar circuitos de 1 km a 3 km o incluso combinarlos para distancias mayores; además, gracias a su abundante arboleda, ofrece sombra para descansar al final de la tarde.

Parque Nacional Waraira Repano: para los runners más aventureros que buscan desafíos con vistas espectaculares, las primeras secciones del parque accesibles son desde Altamira y San Bernardino.

Sus senderos cuentan con diferentes niveles de dificultad para cada quien, normalmente puede encontrar rutas de 3 km o 5 km.

13K Urbanización La Florida y Av. Francisco de Miranda: esta ruta es especialmente para entrenamientos largos y para mejorar la resistencia cardiovascular. Según se lee en recettmark.com, es altamente recomendada para corredores con cierta experiencia, gracias a sus tramos planos y desniveles moderados.

Cota Mil: Además de ser una importante arteria vial, la avenida Boyacá es desde el gobierno de Luis Herrera Campins un espacio habilitado cada domingo para realizar entrenamientos y prácticas deportivas.

Running teams

Muchos de los corredores no lo hacen en solitario, pues existen clubes que se reúnen en puntos estratégicos como las cercanías del Parque del Este, para correr juntos.

Según la página web de 42 kilómetros, entre estos grupos, se encuentran: Cacique Runners, El Calvario Runners, Ccs Corre, Zancadas Libres, Patarucos Runners, Team Carrera 4x4 Vzla, Runners Oeste, Waraira Running.

Consejos para correr mejor en Caracas

Hay personas que prefieren salir a correr en las primeras horas de la mañana, es decir, antes de las 7:00 am, o a las últimas horas de la tarde, 5:00 pm, son horas en las que la temperatura es más fresca.

El clima variable de la capital puede afectar tu piel expuesta al sol durante las carreras, por lo que un buen protector solar es fundamental para evitar la insolación, incluso en días nublados, sugieren los expertos.

La hidratación es muy importante, haga running o no, por lo que siempre debe llevar consigo un pote de agua y tomar sorbos regularmente.

Puede considerar también las bebidas isotónicas o bebidas para deportistas, las cuales ayudan a reponer el líquido y carbohidratos que el cuerpo pierde durante el entrenamiento.

Un estudio publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology, reveló que correr incluso entre cinco y 10 minutos al día se traduce en un aumento medio de la esperanza de vida de tres años.

Aunque correr no es para todo el mundo (las personas con ciertas dolencias pueden necesitar ejercicios como la natación), es un deporte que beneficia a sus participantes tanto hoy como habría ayudado a los corredores en la antigüedad.

