Anuncian cierre parcial en este tramo de Caracas: conozca las fechas

El Ministerio de Transporte anunció que se cerrarán de forma parcial varias vías principales para hacer trabajos de mantenimiento.

A través de su cuenta de Instagram, el organismo informó que la finalidad de estos trabajos es mejorar las carreteras y puentes, para garantizar que todos los conductores y pasajeros viajen de forma más segura.

Además, pide a los conductores que tengan precaución y que respeten las señales de tránsito.

Vías con cierres parciales

El Ministerio de Transporte notificó el cierre de un tramo de la Troncal 01.

Esta medida ocurre por trabajos en el puente del distribuidor Las Gaviotas, ubicado en Coche, en Caracas. El paso solo se cierra en el sentido que va hacia Maracay, y ocurre entre el 1º de septiembre y el 4 de octubre de 2025.

La medida se lleva a cabo en un horario de 9:00 pm a 5:00 am.

Otras vías de Caracas en mantenimiento

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informa que también hay trabajos de mantenimiento en la avenida Baralt, en Caracas.

El organismo no aclara si cierran parte de la vía, ni tampoco dice cuándo terminan los trabajos.

Se sabe que iniciaron el 27 de agosto a las 8:00 pm, y que se enfocan en la marcación de la vía para mejorar la seguridad vial.

El Ministerio de Transporte insta a los conductores a que tomen previsiones ante estas labores que se realizan para mejorar las carreteras y su movilidad.

