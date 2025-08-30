Solicitudes de ingreso a la UNES aumentan de forma masiva: aquí las cifras

Suscríbete a nuestros canales

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó sobre el aumento de solicitudes de ingreso a la Universidad Nacional Experimental de Seguridad (UNES).

En tal sentido, el funcionario precisó que registró un alza de ocho mil solicitudes a 26 mil en el semestre pasado.

Solicitudes de ingreso a la UNES aumentan

“Abrimos carreras en la UNES que no se podían abrir porque solo había dos o tres personas cursando; por ejemplo, Policía Penitenciaria y Protección Civil, antes eran pocos muchachos y muchachas”, aseveró, según refiere una NDP.

El también Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, resaltó que casi se triplicaron las solicitudes de los jóvenes para ingresar a esta casa de estudios, que forma a hombres y mujeres para la defensa de la patria y la ciudadanía.

Asimismo, destacó la importancia de fomentar en los niños y niñas que los funcionarios cumplen la función de proteger y resguardar la vida de cada venezolano.

“A los niños hay que decirles que los policías son nuestros amigos; ellos están aquí para protegerlos”, concluyó.

Recientemente, Cabello inauguró la nueva sede de la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES) en Maturín, estado Monagas.



En tal sentido, Cabello detalló que la nueva sede está diseñada para albergar a mil 400 estudiantes, lo que representa un considerable incremento en la oferta educativa de esta casa de estudios.

