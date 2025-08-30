Usuarios reportan bajón eléctrico este 30 de agosto: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 30 de agosto, se registró un bajón eléctrico en zonas de Caracas y varios estados del país.

Usuarios a través de la red social X reportaron la situación irregular.

De igual modo, los internautas denunciaron la falla en Carabobo, Aragua, Cojedes y Miranda.

El pasado 22 de agosto, el ministro de Comunicación, Freddy Ñañez, informó sobre una falla en la subestación de El Junquito, que afectó a varias zonas de la capital y centro del país.

El funcionario detalló que trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, trabajaban para garantizar la restitución del servicio.

La Corporación Eléctrica Nacional precisó, a través de Instagram, que la afectación también tuvo incidencia en la Gran Caracas, Miranda y La Guaira, como consecuencia de las fuertes precipitaciones que se registraron ese día.

