Implementan restricciones para motorizados en este municipio: estos son los puntos claves

El alcalde del municipio Miranda, Henry Hernández, anunció la prohibición de cascos tipo Sandoval junto con pasamontañas y resonadores para motorizados que circulen en la jurisdicción.

Según informó Cactus24, la medida forma parte de un plan integral que busca reducir accidentes de tránsito y mejorar la seguridad vial en la ciudad de Coro.

Prohibición de cascos tipo Sandoval se suma a plan de seguridad vial

Hernández adelantó que el plan integral incluirá restricciones de circulación en zonas específicas, las cuales serán anunciadas oficialmente en los próximos días.

Asimismo, destacó que el municipio Miranda se adhiere a la campaña nacional del Ministerio Público “Si enciendes tu moto, no apagues tu vida”.

El alcalde subrayó que estas acciones buscan proteger tanto a conductores como a peatones, reduciendo riesgos y fomentando una conducción responsable.

Balance de gestión y nuevos proyectos municipales

Durante su programa radial, Hernández presentó un balance de la semana, resaltando el inicio del plan de bacheo y asfaltado en varias calles y avenidas.

También informó sobre la puesta en marcha de los Estados Mayores de Envejecimiento Saludable y de Vivienda, orientados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Además, entregó el proyecto de ordenanza para crear la Superintendencia de Tributos del Municipio Miranda, con el objetivo de fortalecer la educación y recaudación tributaria.

