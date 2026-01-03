La "vampira" de Tennessee: La lucha de una mujer contra el inusual síndrome de Stevens-Johnson inducido por el sol

Emily Richardson, una mujer de 36 años residente de Murfreesboro, Tennessee, ha transformado su dolorosa realidad en una campaña de concienciación tras recibir un diagnóstico formal del síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) el año pasado.
Durante casi tres décadas, los médicos atribuyeron erróneamente sus síntomas a brotes de herpes, ignorando una condición que actualmente la obliga a vivir como una "vampira", refiere La Opinión.
Su situación se agravó tras contraer COVID-19 en 2021, lo que desencadenó una serie de hospitalizaciones que pusieron en evidencia la fragilidad de su sistema inmunológico frente a factores externos.
La vida de Richardson cambió drásticamente debido a una variante extremadamente rara de la enfermedad: el SSJ fotoinducido. Con solo 30 segundos de exposición a los rayos UV, su cuerpo desarrolla una reacción alérgica severa que incluye erupciones cutáneas dolorosas, ampollas y descamación de las membranas mucosas.
A pesar de la gravedad de sus episodios, Emily enfrenta el escepticismo de la comunidad médica, ya que muchos profesionales aún se muestran reacios a aceptar la relación directa entre la exposición solar y este trastorno, que suele ser causado mayormente por reacciones a medicamentos.
Síntomas
El síndrome de Stevens-Johnson es una afección crónica cuyos síntomas iniciales son fiebre, fatiga y dolor de garganta, suelen confundirse con una gripe común, lo que retrasa el tratamiento adecuado.
A medida que progresa, el rash cutáneo y las ampollas pueden mimetizar quemaduras graves o infecciones bacterianas, dejando secuelas permanentes como cicatrices, problemas visuales y respiratorios.
¿Cómo se trata?
El tratamiento estándar requiere cuidados intensivos similares a los de un paciente quemado, incluyendo la suspensión de fármacos sospechosos y el uso de terapias inmunomoduladoras para frenar el ataque del propio sistema inmune.
