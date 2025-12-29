Capa de ozono evidencia señales de cambio: el comportamiento de 2025 genera expectativa

Suscríbete a nuestros canales

La capa de ozono vuelve a generar atención internacional tras los datos registrados en 2025, que muestran una evolución favorable luego de años de deterioro ambiental.

Los especialistas destacan que el agujero ha reducido su tamaño y su tiempo de permanencia. Este comportamiento refuerza la idea de que las medidas de control aplicadas durante décadas comienzan a dar resultados visibles, de acuerdo a la información de La Sexta.

Importancia de la capa de ozono para el planeta

La función de la capa de ozono es clave para la vida en la Tierra, ya que actúa como una barrera frente a la radiación ultravioleta. Cuando esta protección se debilita, los riesgos aumentan de forma considerable. Entre las principales consecuencias se encuentran:

Mayor exposición a rayos ultravioleta.

Incremento de enfermedades en la piel y los ojos.

Afectaciones a cultivos y ecosistemas marinos.

Estos factores explican por qué su recuperación es considerada un avance relevante.

Durante décadas, el uso de ciertos compuestos químicos aceleró el deterioro de la capa de ozono. Sustancias presentes en aerosoles y productos industriales permanecían largos períodos en la atmósfera. Su acumulación provocó la formación de agujeros cada vez más extensos, dicha situación llevó a advertencias sobre posibles daños irreversibles para el planeta.

Una de las respuestas más importantes a esta crisis fue el Protocolo de Montreal de 1987, este acuerdo internacional estableció la eliminación progresiva de los compuestos más dañinos para la capa de ozono.

Gracias a su aplicación, se logró retirar alrededor del 99 % de estas sustancias. Hoy, el pacto es visto como un ejemplo exitoso de cooperación ambiental global.

Los registros más recientes indican que 2025 marcó un punto de inflexión, y es que, el agujero de la capa de ozono se cerró más temprano de lo habitual, algo que no ocurría desde 2019.

Además, su tamaño fue menor por segundo año consecutivo. Aunque alcanzó su máxima extensión en septiembre, su duración fue más corta.

A pesar de que el agujero continúa apareciendo cada año, los científicos coinciden en que su impacto es cada vez menor.

