¿Mercado laboral en crisis? Conozca los empleos que están en peligro de desaparecer a causa de la IA

Un reciente análisis de la consultora McKinsey & Company detalla la reconfiguración que la Inteligencia Artificial (IA) está provocando en el mercado de trabajo global. Según el estudio, la implementación de estas tecnologías automatizará un volumen significativo de horas laborales en Estados Unidos y el resto del mundo para el final de esta década.

El informe indica que la IA tiene la capacidad de sustituir hasta 300 millones de puestos de trabajo a nivel internacional. Esta tendencia se refleja en los planes corporativos actuales; según datos reportados por El Diario NY, el 41% de las compañías tiene previsto reducir su plantilla de empleados antes del año 2030 como consecuencia directa de la automatización de procesos.

Específicamente, la IA generativa incrementará en un 8% los niveles de automatización ya existentes. Con este avance, se estima que el 30% del volumen total de las horas de trabajo actuales quedará bajo sistemas automatizados.

Profesiones identificadas con mayor riesgo

La organización LiveCareerUK ha catalogado siete áreas profesionales que presentan una vulnerabilidad elevada frente al avance tecnológico. El listado incluye a empleados de carga de datos, teleoperadores y representantes de servicio al cliente básico. Asimismo, se encuentran en riesgo los cajeros de comercios minoristas, correctores de estilo, asistentes legales y contadores.

El estudio enfatiza que estas categorías laborales están sujetas a una transición inminente debido a la eficiencia de los algoritmos en tareas repetitivas y de procesamiento de información.

¿Cómo combatir esta posible amenaza?

Para enfrentar este escenario, se han propuesto rutas de capacitación específica para cada sector afectado:

Gestión de datos: Los transcriptores pueden enfocarse en el análisis mediante herramientas como Excel, SQL o Python.

Comunicación y Ventas: Teleoperadores y personal de atención pueden migrar hacia el marketing digital o el soporte técnico especializado.

Sector Jurídico y Financiero: Se sugiere que paralegales y contadores integren la tecnología legal y el análisis financiero estratégico en sus funciones.

Contenidos: Los editores tienen la opción de especializarse en SEO, narrativa de marca y estrategia de contenido.

