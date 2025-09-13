Anécdotas del Mundial 1994: la polémica y extraña Copa del Mundo de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial de 1994 es un capítulo único en la historia del fútbol. Fue un evento audaz, con un éxito comercial rotundo en una nación sin una tradición futbolística arraigada, pero a la vez, se vio ensombrecido por una serie de tragedias que lo convirtieron en un momento inolvidable. Su historia es un claro ejemplo de cómo un torneo puede trascender el juego, reflejando las victorias, las caídas y la resiliencia de la vida real.

Un escenario audaz

La elección de Estados Unidos como sede del Mundial generó un escepticismo masivo. Los puristas del deporte cuestionaban la viabilidad de organizar el torneo en un país donde el fútbol era considerado un deporte de nicho, sin una liga profesional consolidada que lo respaldara. Existía el temor de que el "soccer" no lograra conectar con el público estadounidense, acostumbrado a deportes como el béisbol o el fútbol americano.

Sin embargo, el torneo demostró ser un rotundo éxito. La Copa del Mundo de 1994 aún ostenta el récord de mayor asistencia total, con 3.6 millones de espectadores, según cifras oficiales de la FIFA, y el mayor promedio de asistencia por partido, con casi 69,000 personas. El evento capturó la imaginación del público y generó ingresos masivos, probando que el fútbol podía florecer en un mercado no tradicional. De hecho, el éxito de 1994 fue el catalizador para la creación de la Major League Soccer (MLS), que se fundó dos años después.

La despedida de una leyenda

La participación de Diego Armando Maradona en el Mundial de 1994 prometía ser la redención de una leyenda. Después de un tiempo de inactividad por una suspensión, el capitán de Argentina se presentó en el torneo en una forma física y deportiva espectacular. Su gol y su desenfrenada celebración en el partido contra Grecia son recordados como uno de los momentos más brillantes del torneo.

Sin embargo, la historia de su regreso tuvo un final abrupto y dramático. Tras el partido, Maradona dio positivo por cinco variantes de efedrina en una prueba de dopaje. Fue inmediatamente expulsado del torneo, un hecho que puso un triste y polémico final a su carrera en los Mundiales. El ex entrenador de la selección argentina Alfio “El Coco” Basile afirmó que se enteró de la noticia en un aeropuerto. "Me dijeron: ‘Coco, no haremos ninguna defensa porque ya expulsaron al Diego del Mundial’", declaró, reflejando el estado de shock de todo el equipo.

La tragedia que silenció al mundo entero

La historia más conmovedora del torneo fue el trágico destino del defensa colombiano Andrés Escobar. En el partido de la fase de grupos entre Colombia y Estados Unidos, Escobar marcó accidentalmente un autogol que resultó en la eliminación de su equipo. A su regreso a Medellín, la ciudad donde vivía, fue asesinado a tiros apenas unos días después del partido.

El trágico suceso conmovió al mundo y se convirtió en un sombrío recordatorio de la inmensa presión y las expectativas extremas que rodean al fútbol en ciertas regiones. La muerte de Escobar dejó una marca imborrable en la historia del torneo, convirtiéndose en un símbolo de la trágica fusión de deporte y violencia. El jugador histórico colombiano Carlos Valderrama confesó que se enteró de la noticia de la muerte de su compañero en el avión. “Me quedé mudo, empecé a llorar”, expresó, reflejando la profunda tristeza que causó la tragedia.

El legado más perdurable del Mundial de 1994 es el de su éxito. La FIFA demostró que el fútbol podía globalizarse a gran escala, y el interés generado en Estados Unidos fue tan grande que no solo se fundó la MLS, sino que también se sentaron las bases para el crecimiento masivo que el deporte ha experimentado en el país en las últimas décadas.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.